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Нерабочей ногой и еще с 25-ти метров. Рыбалка отметил возвращение Александрии домой эффектным голом
Бильярдный удар
Фото: Александр Приходько
"Александрия" встречается с "Колосом" на родном стадионе "Ника" в рамках 11-го тура УПЛ.
Счет в этом матче был открыт уже на восьмой минуте прекрасным дальним ударом Сергея Рыбалки. К слову, для опорного полузащитника рабочей ногой есть правая, а забил он левой.
Это второй гол Рыбалки после возвращения в УПЛ. Оба он забил в текущем сезоне.
В то же время этот мяч стал первым для "Александрии" после возвращения на стадион "Ника". "Горожане" играют на родной арене впервые с 11 декабря прошлого года.
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