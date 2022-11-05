Нерабочей ногой и еще с 25-ти метров. Рыбалка отметил возвращение Александрии домой эффектным голом

"Александрия" встречается с "Колосом" на родном стадионе "Ника" в рамках 11-го тура УПЛ.

Счет в этом матче был открыт уже на восьмой минуте прекрасным дальним ударом Сергея Рыбалки. К слову, для опорного полузащитника рабочей ногой есть правая, а забил он левой.

Это второй гол Рыбалки после возвращения в УПЛ. Оба он забил в текущем сезоне.

В то же время этот мяч стал первым для "Александрии" после возвращения на стадион "Ника". "Горожане" играют на родной арене впервые с 11 декабря прошлого года.