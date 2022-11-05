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Нерабочей ногой и еще с 25-ти метров. Рыбалка отметил возвращение Александрии домой эффектным голом

Премьер-лига
(1 голосов)

Бильярдный удар

Нерабочей ногой и еще с 25-ти метров. Рыбалка отметил возвращение Александрии домой эффектным голом

Фото: Александр Приходько

Новина українською

"Александрия" встречается с "Колосом" на родном стадионе "Ника" в рамках 11-го тура УПЛ.

Счет в этом матче был открыт уже на восьмой минуте прекрасным дальним ударом Сергея Рыбалки. К слову, для опорного полузащитника рабочей ногой есть правая, а забил он левой.

Это второй гол Рыбалки после возвращения в УПЛ. Оба он забил в текущем сезоне.

В то же время этот мяч стал первым для "Александрии" после возвращения на стадион "Ника". "Горожане" играют на родной арене впервые с 11 декабря прошлого года.

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В статье: Сергей Рыбалка Колос (Ковалевка) Александрия
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