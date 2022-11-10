 Буяльский снова догнал Довбика - Виталий забил Александрии. ВИДЕО ᐉ UA-Футбол
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Буяльский снова догнал Довбика - Виталий забил Александрии. ВИДЕО

Премьер-лига
(1 голосов)

Ассистировал Цыганков

Буяльский снова догнал Довбика - Виталий забил Александрии. ВИДЕО

Фото: fcdynamo.com

Новина українською

Киевское "Динамо" в рамках 12-го тура УПЛ встречается с "Александрией". Уже на десятой минуте бело-синие открыли счет – автором забитого гола стал Виталий Буяльский, пробивший в касание с 12-13 метров после паса Виктора Цыганкова.

Для Буяльского этот гол стал девятым в текущем розыгрыше Премьер-лиги. Таким образом, Виталий догнал форварда "Днепра-1" Артема Довбика в гонке бомбардиров, вышедшего вперед после хет-рика в ворота "Колоса".

В общем, этот гол стал 47-м для Виталия в рамках чемпионата Украины и 60-м за "Динамо".

К слову, для Виктора Цыганкова это четвертый результативный пас в текущем первенстве, среди ассистентов он уступает только Михаилу Мудрику.

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В статье: Виталий Буяльский Динамо (Киев) Артем Довбик
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