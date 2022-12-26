На перепутье. Мудрик, Цыганков и Довбик - остаться или уйти зимой?

Зимнее трансферное окно официально откроется уже через неделю. Для украинского футбола оно может стать знаковым, ведь сразу три главных звезды отечественной Премьер-лиги могут покинуть свои клубы и переехать за границу. Понятно, что речь о Михаиле Мудрике, Викторе Цыганкове и Артеме Довбике. Нужно ли этим игрокам покидать УПЛ? Какую выгоду получат клубы — возможно, она не стоит выеденного яйца? Давайте разбираться.

Михаил Мудрик ("Шахтер")

Статистика в сезоне: 18 матчей, 10 голов, 8 результативных передач

Стремительный прогресс вингера "Шахтера" заставляет о нем говорить чуть ли не каждый день. Очевидно, что "горняки" устроили целую промокампанию: постоянные заигрывания руководства с прессой, скорее искусственный конфликт Палкина и Мудрика, ценник в 100 миллионов евро и Фабрицио Романо, все это не возникает на пустом месте.

Отметим, безусловно, заслуженно — если бы Михаил демонстрировал спорный уровень, то вряд ли бы столь активно мелькал на орбите европейских изданий. В начале сезона мы прогнозировали сомнительные результаты для дончан на международной арене, однако Мудрик сам гарантировал евровесну. Плейоф Лиги Европы - шикарное наследие, а "Ренн" - не тот соперник, в борьбе с которым нет шансов. Понятно, что оранжево-черные рассчитывают зацепиться за результат и параллельно обдумывают, как улучшить положение в УПЛ.

Несмотря на проигрыш "Днепру-1" и разницу в 5 очков, команда не оставляет намерений по поводу первой строчки. Не следует забывать, что Игор Йовичевич имеет в запасе один матч и вообще неизвестно, в каком состоянии прямые конкуренты выйдут на вторую часть чемпионата.

То есть обстоятельства играют не в пользу Мудрика — он важная боевая единица, необходимая для реализации конкретных задач, к тому же находится на длительном контракте. Не секрет, что исполнитель мечтает испытать себя за границей, и единственное, на что соблазнится "Шахтер" - это действительно огромные деньги, которые покроют долги и потерянные/неполученные средства из-за оттока легионеров.

Мы слукавим, если скажем, что Михаилу не стоит уходить из УПЛ. Впрочем, вынуждены признать, что клубу есть что предложить взамен - потенциальное золото Премьер-лиги и неплохие шансы на борьбу в ЛЕ. Летом Мудрику будет двадцать два (все равно хороший возраст для того, чтобы шагнуть вперед) и возможные регалии, которые подчеркнут его знаковость в глазах покупателей. Не удивимся, если нынешняя сага с трансфером парня развернулась лишь для того, чтобы нащупать почву и в июне-июле действительно приступить к переговорам.

Лондонский "Арсенал" – основной претендент. Что примечательно, не выдуманный или подброшенный инсайдерами — Микель Артета на днях подтвердил, что "канониры" стремятся получить украинца. "Мы стараемся", — эти слова более весомы, чем куча сообщений об интересе.

Мудрик постоянно растет, физически окреп, имеет право похвастаться скоростью и дриблингом — таким он гарантированно станет украшением любого коллектива. Нападающему надо двигаться дальше, но вышеперечисленные "но" не побуждают его к форсированию событий. Поэтому убеждены, что стороны найдут компромисс и только с наступлением сезона 2023/24 мы увидим Михаила в новых цветах.

Виктор Цыганков ("Динамо")

Статистика в сезоне: 23 матча, 9 голов, 5 результативных передач

Почему мы так спокойно реагируем на то, что Мудрик может задержаться в "Шахтере"? Как ни крути, "горняки" зарекомендовали себя как бизнес-проект и рано или поздно вместе с игроком дойдут до общего знаменателя.

Подобное точно не скажешь по поводу "Динамо" — клуб надеется на лояльность Цыганкова, апеллируя патриотизмом и другими высокопарными вещами. Это довольно странные аргументы, которые уже мало где встречаются — современный футбол давно коммерческий и функционирует согласно соответствующим ценностям, а не формальностям, пусть и красивым для болельщика.

Сразу отметим — не нужно проводить параллели с Ярмоленко. Андрей имел на руках договоренности до 2020 года, безумную зарплату, о которой сегодня нечего мечтать, и не выступал в стране, охваченной полномасштабной войной.

А вот трудовой договор Виктора истекает летом 2023-го и совсем скоро нападающий может самостоятельно согласовывать предварительный контракт. Или лучше пролонгировать действующий с киевлянами?

Проблема Цыганкова стала персональной для Игоря Суркиса – перед глазами возникает красноречивый пример Евгения Коноплянки и существует риск его повторения. Президент верит, что все устроит, однако в то же время нет реальных рычагов для урегулирования ситуации.

"Бело-синим" предсказывали легкую прогулку по чемпионату, но не так сталося, як гадалося. Жалкий перформанс в Лиге Европы и выстраданная третья строчка в УПЛ достали из шкафа все скелеты, в частности, в очередной раз "подсветили" неидеальность Виктора.

Травматичность и наличие личного потолка никуда не делись — УПЛ (особенно такая) не даст в перспективе ничего нового, поэтому Цыганков и дальше будет регрессировать. В ноябре вингер отпраздновал 25-летие — он уже не юный, а значит, не такой привлекательный, как раньше. Если лидер киевлян хочет построить претенциозную карьеру, то обязан поскорее покинуть зону комфорта. Продолжение истории с "Динамо" будет означать лишь победу Игоря Суркиса, но не будет панацеей для решения неотложных трудностей.

Есть надежда, что Пере Гвардиола сотрудничает с Цыганковым не просто так — более того, брату знаменитого тренера выгоден "кейс" украинца. Статус свободного агента позволит Гвардиоле искать новый коллектив (и "поднять" комиссионные) без каких-либо препятствий - хотя бы и "Жирону", которая интересовалась Виктором в августе.

Время не на стороне динамовца — если не сейчас, то уже никогда. Опять же — Ярмоленко перед "Боруссией" не имел такой обильной медицинской карты, которой владеет Цыганков. Кто потом захочет выложить за проблемного исполнителя столько, чтобы унять аппетиты Суркиса? В этом случае нужно руководствоваться логикой, а не сердцем.

Вывод один — Виктор не должен ни при каких обстоятельствах приставать на условия "Динамо", если имеет спортивные амбиции. Это как раз Игорь Суркис должен наконец перестать крутить носом и хвататься за первое попавшееся предложение — если его, конечно, интересуют деньги.

Артем Довбик ("Днепр-1")

Статистика в сезоне: 22 матча, 16 голов, 4 результативных передачи

Артем Довбик выдал яркий отрезок — стал лучшим бомбардиром первого круга УПЛ (11 мячей) и, что более важно, группового раунда Лиги конференций (5 результативных выстрелов). Центрфорвард доказал, что его производительность, продемонстрированная в недоигранном розыгрыше 2021/22, не была случайной — он давно созрел и готов повторно перебраться в Европу.

Причем парень не скрывает настроя — вот что заявил в одном из интервью:

"Варианты есть, но "Днепр-1" пока их не рассматривает. Наша команда может зацепиться за первое место, поэтому я хочу внести свой вклад и выиграть чемпионство. Почему бы нет? А летом уйти с хорошим настроением. Я рвусь, но понимаю, что как бы я ни рвался, меня все равно зимой никто не отпустит. Лучше смириться. Чтобы я сменил команду зимой, нужен очень хороший вариант, который устроит даже не меня, а "Днепр-1". Только при таких условиях я смогу уйти зимой. Поэтому я больше настраиваюсь на лето".

То есть с Артемом сложилась такая же ситуация, как и с Мудриком - "Днепр-1" мечтает о национальном золоте, оформил гандикап и Довбик является тем, кто реально способен его удержать. Лига конференций также подбросила хорошо знакомого соперника — все хотят увидеть вендетту с АЕК из Ларнаки и какие выводы сделал Александр Кучер со времени прошлой встречи.

Довбик является флагманом атаки и днепровцы не собираются терять актив, что создает ощутимую разницу на поле. Прекрасно, что страйкер осознает необходимость для команды, но и не прекращает строить планы на будущее. В июне Артему "стукнет" 26, его контракт рассчитан до декабря 2023-го - словом, именно тот момент, когда стоит собирать вещи в поисках лучшей судьбы. Сейчас есть мотивация, подкрепленная турнирным положением и желанием отблагодарить, но будет ли таким же "Днепр-1" на старте сезона 2022/23?

Совершенно очевидно, что всем трем футболистам следует настраиваться на переход — это даст импульс для карьеры и окажет положительное влияние на сборную Украины. Однако без контекста и нюансов никуда — пока будущее игроков в подвешенном состоянии, что действительно печалит.