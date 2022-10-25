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Суркис: Шантаж агентов Цыганкова на меня не подействовал. Не надо пугать, что он уйдет бесплатно

Премьер-лига
(2 голосов)

Летом у вингера заканчивается контракт с "Динамо"

Суркис: Шантаж агентов Цыганкова на меня не подействовал. Не надо пугать, что он уйдет бесплатно

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис рассказал о ситуации с трансфером и контрактом вингера команды Виктора Цыганкова.

– Как у вас обстоят дела с Цыганковым, вы ведете переговоры о продлении контракта, чтобы он не ушел бесплатно?

– Предварительный контракт он не мог подписать, так как это нарушает все регламентные нормы ФИФА и УЕФА. Его контракт действительно заканчивается летом, мы с ним будем разговаривать. Шантаж его агентов летом на меня не подействовал. Меня не надо пугать, что он уйдет бесплатно.

Я не видел, чтобы у Цыганкова пропала мотивация. Витя хочет играть в "Динамо" на самом высоком уровне. Мы с ним в шикарных отношениях, постоянно разговариваем, шутим. Когда у нас будет решение в одну или другую сторону, мы об этом объявим. Цыганков – динамовец и, надеюсь, понимает, что должен уйти, принеся клубу какие-то деньги. Если он этого не понимает, то, значит, неправильно воспитан.

Витя играет ключевую роль в команде. Без Цыганкова у нас бы вообще не было шансов. Сегодня "Динамо" хотя бы борется, хоть мы и проигрываем. На сегодняшний день замены Цыганкову в "Динамо" нет, но не исключаю, что она появится зимой.

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– Какие были предложения по Цыганкову?

– То, что мне предлагали агенты за Цыганкова, унижает даже не меня, а клуб "Динамо". Летом было предложение от "Жироны" с обещаниями Цыганкову, что он будет играть впоследствии в "Манчестер Сити". Я не хочу приуменьшать достоинства Вити, но вы же понимаете, на каком уровне играет "Манчестер Сити" и какие там футболисты на его позиции.

– Какое предложение было от "Жироны"?

– Они предлагали десять миллионов, разбитые по пять траншей по два миллиона на два года. Такое смешное предложение по нашему лидеру и игроку сборной я даже обсуждать не хочу, - ответил Суркис.

В текущем сезоне Цыганков отыграл 13 матчей за "бело-синих" во всех турнирах, забил 4 гола и выполнил 3 результативных передач. Его оценочная стоимость на Transfermarkt составляет 25 млн евро.

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В статье: Игорь Суркис Динамо (Киев) Виктор Цыганков
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Комментарии (2)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
25.10.2022 в 12:28
Яке воно хворобливе!
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scorpius (Ck)
25.10.2022 в 12:24
Чем его 10 лям не устроило? За Цыгана это сейчас норм цена.
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