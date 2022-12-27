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Нидерландские СМИ снова вспомнили про Цыганкова после того, как ПСВ продал Гакпо в Ливерпуль

Премьер-лига
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Звезда ЧМ-2022 покинул клуб

Нидерландские СМИ снова вспомнили про Цыганкова после того, как ПСВ продал Гакпо в Ливерпуль

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Еще в ноябре в СМИ была информация о том, что вингер киевского "Динамо" Виктор Цыганков может продолжить карьеру в чемпионате Нидерландов. Местная пресса вновь вспомнила об украинском игроке.

Как сообщает Voetbalprimeur со ссылкой на De Telegraaf, 25-летний украинец является кандидатом на замену Коди Гакпо, который переходит в "Ливерпуль". Второй претендент - это Йеспер Карлссон из АЗ.

Отмечается, что у обоих футболистов высокая трансферная стоимость, поэтому с переходами могут возникнуть определенные трудности.

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В текущем сезоне Виктор провел 23 матча во всех турнирах, забил 9 голов и выполнил 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его в 22 млн евро.

Ранее сообщалось, что Цыганков не захотел продлевать контракт с "Динамо".

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В статье: Динамо (Киев) ПСВ (Эйндховен) Виктор Цыганков
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Источник:
Voetbalprimeur

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