Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Нидерландские СМИ снова вспомнили про Цыганкова после того, как ПСВ продал Гакпо в Ливерпуль
Звезда ЧМ-2022 покинул клуб
Фото: ФК Динамо Київ
Еще в ноябре в СМИ была информация о том, что вингер киевского "Динамо" Виктор Цыганков может продолжить карьеру в чемпионате Нидерландов. Местная пресса вновь вспомнила об украинском игроке.
Как сообщает Voetbalprimeur со ссылкой на De Telegraaf, 25-летний украинец является кандидатом на замену Коди Гакпо, который переходит в "Ливерпуль". Второй претендент - это Йеспер Карлссон из АЗ.
Отмечается, что у обоих футболистов высокая трансферная стоимость, поэтому с переходами могут возникнуть определенные трудности.
В текущем сезоне Виктор провел 23 матча во всех турнирах, забил 9 голов и выполнил 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его в 22 млн евро.
Ранее сообщалось, что Цыганков не захотел продлевать контракт с "Динамо".
Популярное сейчас
- Источник: Легенда футбола Пеле попрощался со своими близкими
- Артета прокомментировал интерес Арсенала к Мудрику
- Предложение Шахтеру, победы Арсенала и Ливерпуля, трансфер Гакпо. Главные новости за 26 декабря
- Цыганык: Арсенал сделал Шахтеру официальное предложение по Мудрику
- Покорила Катар. Все образы и перформансы самой эпатажной красотки чемпионата мира. ФОТО
- Лео и его главные сокровища. Как Месси праздновал победу с самыми близкими людьми. ФОТО