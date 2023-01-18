Собуцкий: Павелко – преступник, не думаю, что он выйдет сухим из воды

Президент "Агробизнеса" Олег Собуцкий прокомментировал ситуацию вокруг главы Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко.

"Не думаю, что Павелко выйдет сухим из воды. Сколько он украл, сколько он беды сделал украинскому футболу и всей Украине. Это преступник. И как преступник может сейчас руководить столь мощной организацией. Уверен, что он уже не вернется назад.

Людей на замену Павелко много, но кто согласится. Это не то, что идти на украинский футбол, а идти на разруху, в какие долги это все загнано. Деятельность Павелко должен подытожить он сам. Сначала он должен отчитаться, сколько средств от УЕФА, ФИФА по ковидным программам и вообще по всем программам пришло на баланс федерации и где они делись, как распределялись. Мы владеем информацией, сколько на другие федерации приходило средств, а мы такая большая страна, что-то нас обманывают.

Многие люди в Украине, которых можно выдвигать на пост президента УАФ. Андрей Шевченко? Он, во-первых, обладает авторитетом среди футбольных людей, и возле него может быть команда. Знаю, многие президенты, которые занимаются совсем другой деятельностью, но у них федерации бешеными темпами прогрессируют. Самое главное иметь возле себя правильных и верных людей, которые знают работу и будут жить не с футбола, а для футбола", - сказал Собуцкий.

Напомним, Собуцкий после полномасштабного вторжения РФ в Украину отправился в армию вместе с другими сотрудниками и футболистами клуба. Павелко, в свою очередь, подозревают в финансовых махинациях при строительстве завода по изготовлению искусственных полей.