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Стали известны характер травмы и сроки восстановления Леднева

Премьер-лига
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Футболист угодил в лазарет

Стали известны характер травмы и сроки восстановления Леднева

Фото: fcdynamo.com

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Атакующий полузащитник киевского "Динамо" Богдан Леднев получил повреждение на одной из последних тренировок столичной команды на турецких сборах.

У 24-летнего хавбека диагностирован перелом голени. Как сообщает официальный сайт бело-синих, срок восстановления после такой травмы и возвращения в тренировочный процесс составляет около трех месяцев.

Леднев вернулся в "Динамо" зимой после аренды в венгерском "Фехерваре". По итогам сборов тренерский штаб должен был определиться по поводу его будущего в команде.

В текущем сезоне на клубном уровне Богдан принял участие в 13 матчах, в которых оформил 2 ассиста.

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В статье: Динамо (Киев) Богдан Леднев
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Источник:
fcdynamo.com

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