Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стали известны характер травмы и сроки восстановления Леднева
Футболист угодил в лазарет
Фото: fcdynamo.com
Атакующий полузащитник киевского "Динамо" Богдан Леднев получил повреждение на одной из последних тренировок столичной команды на турецких сборах.
У 24-летнего хавбека диагностирован перелом голени. Как сообщает официальный сайт бело-синих, срок восстановления после такой травмы и возвращения в тренировочный процесс составляет около трех месяцев.
Леднев вернулся в "Динамо" зимой после аренды в венгерском "Фехерваре". По итогам сборов тренерский штаб должен был определиться по поводу его будущего в команде.
В текущем сезоне на клубном уровне Богдан принял участие в 13 матчах, в которых оформил 2 ассиста.
Популярное сейчас
- Трансферы Динамо, осечки Реала и ПСЖ, кризис Милана. Главные новости за 29 января
- Кривцов присоединится к Интер Майами в ближайшие дни
- ПСЖ – Реймс 1:1. Парижане снова доигрались
- Днепр-1 покупает чемпиона мира – чем это грозит лидеру УПЛ. Влог Роберто Моралеса
- Страница Василия Ломаченка в Instagram более недоступна для украинцев
- Имена Роналду, Салаха и других звезд были втянуты в судебные разбирательства элитных ресторанов
Новости по теме
- 23:43 Украинские Леднев после возвращения в Динамо повредил связки
- 20:55 Украинские Леднев: Уверен, что сейчас Динамо подготовится и будет побеждать с возобновлением сезона
- 11:41 Украинские Леднев вернется в Динамо. За последние три года и выступления за три разных команды его статистика проседает только в Киеве