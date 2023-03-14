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Днепр-1 отклонил солидное предложение по Довбику

Премьер-лига
(1 голосов)

Правда, неизвестно кто сделал это предложение

Днепр-1 отклонил солидное предложение по Довбику

Фото: СК Дніпро-1

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Ассистент главного тренера "Шахтера" Карло Николини поделился мнением о ключевом форварде "Днепра-1" Артеме Довбике.

По его словам, днепряне отклонили предложение по продаже своего игрока в 15 млн. Правда, он не уточнил, кто сделал это предложение.

"Довбик – классный нападающий, он мог бы хорошо выступать в Италии. Он хорошо играет головой и у него отличная левая нога. Он может хорошо проявить себя, как нападающий и как вингер, но "Днепр-1" уже отклонил предложение по нему на 15 миллионов.

Многие клубы интересуются им", - сказал Николини.

Ранее сообщалось, что клуб Серии А возобновил интерес к Довбику.

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В статье: Карло Николини Шахтер (Донецк) Артем Довбик СК Днепр-1
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Источник:
Firenzeviola.it

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