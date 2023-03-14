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Днепр-1 отклонил солидное предложение по Довбику
Правда, неизвестно кто сделал это предложение
Фото: СК Дніпро-1
Ассистент главного тренера "Шахтера" Карло Николини поделился мнением о ключевом форварде "Днепра-1" Артеме Довбике.
По его словам, днепряне отклонили предложение по продаже своего игрока в 15 млн. Правда, он не уточнил, кто сделал это предложение.
"Довбик – классный нападающий, он мог бы хорошо выступать в Италии. Он хорошо играет головой и у него отличная левая нога. Он может хорошо проявить себя, как нападающий и как вингер, но "Днепр-1" уже отклонил предложение по нему на 15 миллионов.
Многие клубы интересуются им", - сказал Николини.
Ранее сообщалось, что клуб Серии А возобновил интерес к Довбику.
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