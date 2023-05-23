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Динамо ванатеет, Интер плохо репетирует, дубль Сити не замечает Челси. Обзор топ-матчей выходных

Премьер-лига
(1 голосов)

И да, в слове "ванатеет" ошибки нет. Аудиомнение #212

Динамо ванатеет, Интер плохо репетирует, дубль Сити не замечает Челси. Обзор топ-матчей выходных

Фото: 1) ФК Динамо + 2-3-4) Getty Images

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

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Ищем нападающего в Мюнхене, а находим его в Киеве. Почему прекращение гегемонии "Баварии" – это хорошо? В чем секрет "Манчестер Сити"? Непотопляемый Мюллер, плохая симуляция финала ЛЧ от "Интера", Винисиус в роли жертвы и каталонские странности – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.

Вы можете помочь украинской армии защищать нашу землю от оккупанта. Реквизиты для поддержки ВСУ – тут.

Таймкоды:

00:00 – Всем привет!

00:40 – "Александрия" – "Динамо" (1:5);

06:52 – "Бавария" – "РБ Лейпциг" (1:3);

12:18 – "Манчестер Сити" – "Челси" (1:0);

16:17 – "Наполи" – "Интер" (3:1);

20:06 – Зашкварный "привет" по-каталонски;

22:19 – Винисиус в эпицентре скандала;

25:38 – Не попадайте в офсайд!

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В статье: Роберт Левандовский Хосеп Гвардиола Томас Мюллер Бавария (Мюнхен) Марко Ройс Динамо (Киев) Интер (Милан) ФК Александрия Челси (Лондон) Манчестер Сити Серхи Роберто Наполи (Неаполь) РБ Лейпциг Винисиус Жуниор Подкаст Аудиомнение Владислав Ванат Подкасты UA-Футбол Алекс Бальде
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