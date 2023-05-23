Динамо ванатеет, Интер плохо репетирует, дубль Сити не замечает Челси. Обзор топ-матчей выходных

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Ищем нападающего в Мюнхене, а находим его в Киеве. Почему прекращение гегемонии "Баварии" – это хорошо? В чем секрет "Манчестер Сити"? Непотопляемый Мюллер, плохая симуляция финала ЛЧ от "Интера", Винисиус в роли жертвы и каталонские странности – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.

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Таймкоды:

00:00 – Всем привет!

00:40 – "Александрия" – "Динамо" (1:5);

06:52 – "Бавария" – "РБ Лейпциг" (1:3);

12:18 – "Манчестер Сити" – "Челси" (1:0);

16:17 – "Наполи" – "Интер" (3:1);

20:06 – Зашкварный "привет" по-каталонски;

22:19 – Винисиус в эпицентре скандала;

25:38 – Не попадайте в офсайд!