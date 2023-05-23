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Динамо ванатеет, Интер плохо репетирует, дубль Сити не замечает Челси. Обзор топ-матчей выходных
И да, в слове "ванатеет" ошибки нет. Аудиомнение #212
Фото: 1) ФК Динамо + 2-3-4) Getty Images
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Ищем нападающего в Мюнхене, а находим его в Киеве. Почему прекращение гегемонии "Баварии" – это хорошо? В чем секрет "Манчестер Сити"? Непотопляемый Мюллер, плохая симуляция финала ЛЧ от "Интера", Винисиус в роли жертвы и каталонские странности – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.
Вы можете помочь украинской армии защищать нашу землю от оккупанта. Реквизиты для поддержки ВСУ – тут.
Таймкоды:
00:00 – Всем привет!
00:40 – "Александрия" – "Динамо" (1:5);
06:52 – "Бавария" – "РБ Лейпциг" (1:3);
12:18 – "Манчестер Сити" – "Челси" (1:0);
16:17 – "Наполи" – "Интер" (3:1);
20:06 – Зашкварный "привет" по-каталонски;
22:19 – Винисиус в эпицентре скандала;
25:38 – Не попадайте в офсайд!
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