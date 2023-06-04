Караваев: 4-е место - это не то, чего мы ожидали, мы всегда боремся только за первые места

Полузащитник "Динамо" Александр Караваев прокомментировал ничью с харьковским "Металлистом 1925" в рамках заключительного тура УПЛ.

- Какие впечатления остались от матча? "Динамо" чуть ли не впервые играло на УТК им. Банникова?

- Да, я давно не играл на этом стадионе, только много тренировался, когда находился в национальной сборной. Было чуть-чуть необычно, потому что компактный стадион, маленькие трибуны, но все хорошо.

Конечно, хотели закончить последнюю игру на победной ноте, но произошло удаление в нашем составе, и потом уже было очень тяжело вдесятером почти полтора тайма. Но были периоды, когда много удавалось, моменты, когда могли и вдесятером забить, ведь играли получше.

Сопернику, словно и не нужна была победа, ведь для них одного очка было достаточно, чтобы решить свои задачи, поэтому они не шли много вперед, а у нас были ситуации, когда мы выбегали в контратаки и т.д. Конечно, всегда хочется побеждать, но сегодня получилось так, что сыграли вничью.

- Удаление немного испортило планы на игру?

- Конечно, пришлось перестраиваться, снимать одного атакующего игрока, и после этого оставалось уже меньше возможностей для маневра.

- Какие задачи перед вами ставили тренеры, когда вы выходили на поле?

- Играть компактнее, ведь у нас было на одного игрока меньше, и поэтому играть труднее. А также мы должны были выбегать в контратаки. Также мы чувствовали, что можем контролировать игру, ведь соперник "садился" к своим воротам и отдавал нам инициативу. Потому мы играли в свою игру и пытались создавать моменты.

- Какие у вас планы на ближайшее время?

- Сейчас будет отпуск, проведу его в Киеве, с семьей. Когда рядом семья, и все хорошо – это самое главное.

- Какие краткие итоги сезона можете подвести? Четвертое место – это не тот результат, на который рассчитывали?

- Да, конечно, это не то место, которое мы ожидали, потому что мы всегда боремся только за первые места. На нынешний результат повлияли многие факторы в течение сезона. Сделаем выводы, и в следующем сезоне будем все делать по-новому, готовиться к каждому матчу, чтобы побеждать.