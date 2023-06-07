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Разван Луческу: Отец сказал, что хочет продолжать тренировать. Так он чувствует, что живет

Премьер-лига
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77-летний румын не собирается уходить на пенсию

Разван Луческу: Отец сказал, что хочет продолжать тренировать. Так он чувствует, что живет

Фото - ФК Динамо / Автор невідомий

Новина українською

Сын главного тренера киевского "Динамо" Мирчи Луческу Разван рассказал о разговоре с отцом, в котором он сказал, что не собирается уходить на пенсию.

"С ним все хорошо, он перенес операцию. Он хочет оставаться в строю, хотя я не знаю, как он может это сделать.

Мы встретились впервые за 7-8 месяцев. Я спросил его, чем он хочет заниматься. Он ответил, что хочет продолжать, что он так чувствует, что живет", - сказал Разван Луческу.

Напомним, что сейчас 77-летний Мирча находится на больничном после операции на ноге, в то время как исполняющим обязанности главного тренера назначен Александр Шовковский.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Разван Луческу
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Источник:
Digi Sport

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