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Разван Луческу: Отец сказал, что хочет продолжать тренировать. Так он чувствует, что живет
77-летний румын не собирается уходить на пенсию
Фото - ФК Динамо / Автор невідомий
Сын главного тренера киевского "Динамо" Мирчи Луческу Разван рассказал о разговоре с отцом, в котором он сказал, что не собирается уходить на пенсию.
"С ним все хорошо, он перенес операцию. Он хочет оставаться в строю, хотя я не знаю, как он может это сделать.
Мы встретились впервые за 7-8 месяцев. Я спросил его, чем он хочет заниматься. Он ответил, что хочет продолжать, что он так чувствует, что живет", - сказал Разван Луческу.
Напомним, что сейчас 77-летний Мирча находится на больничном после операции на ноге, в то время как исполняющим обязанности главного тренера назначен Александр Шовковский.
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