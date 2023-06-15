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Экс-игрок Вереса: Я общался с ребятами. Все подавлены из-за ухода Вирта

Премьер-лига
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У игроков нет ощущения того, что они остались в УПЛ

Экс-игрок Вереса: Я общался с ребятами. Все подавлены из-за ухода Вирта

Фото: НК Верес

Новина українською

Экс-защитник "Вереса", а ныне игрок "Миная" Дмитрий Немчанинов поделился своим мнением об увольнении главного тренера ровенской команды Юрия Вирта.

"Это было ожидаемо, потому что я знаю Юрия Николаевича. Он - очень принципиальный, после всех этих разговоров иначе не могло быть. Если "Верес" позиционирует себя, как народный клуб, где болельщики имеют слово, что-то должно было измениться. Футболисты дали четкий сигнал, что они за тренера, вышли с футболками в его поддержку, я думал, что руководство может одуматься. Двоякое понимание ситуации у меня".

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Также он рассказал о реакции футболистов "красно-черных".

"Независимо от того, кто сейчас тренер и в какой команде работает, нельзя за спиной вести переговоры с другим тренером. Если уж идет кулуарный разговор, об этом не должны все знать. Такое происходит в футболе. Когда тренер за несколько туров до конца чемпионата получает такие сигналы, футболисты тоже интернет читают - это ненормально.

Я общался с пацанами - они в шоке! После матча зашли в раздевалку, ощущение такое, что не они остались в УПЛ. Сплошное отчаяние от того, что ушел Вирт. Все подавлены. Нет той радости от результата. Самое главное, что пацаны топили за тренера, были за него до последнего. Значит, что-то не так в клубе. Я сейчас игрок другого клуба. Это лишь мое мнение со стороны происходящего", - сказал Немчанинов в комментарии "Український футбол".

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В статье: Юрий Вирт Верес (Ровно) Дмитрий Немчанинов ФК Минай
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