Экс-игрок Вереса: Я общался с ребятами. Все подавлены из-за ухода Вирта

Экс-защитник "Вереса", а ныне игрок "Миная" Дмитрий Немчанинов поделился своим мнением об увольнении главного тренера ровенской команды Юрия Вирта.

"Это было ожидаемо, потому что я знаю Юрия Николаевича. Он - очень принципиальный, после всех этих разговоров иначе не могло быть. Если "Верес" позиционирует себя, как народный клуб, где болельщики имеют слово, что-то должно было измениться. Футболисты дали четкий сигнал, что они за тренера, вышли с футболками в его поддержку, я думал, что руководство может одуматься. Двоякое понимание ситуации у меня".

Также он рассказал о реакции футболистов "красно-черных".

"Независимо от того, кто сейчас тренер и в какой команде работает, нельзя за спиной вести переговоры с другим тренером. Если уж идет кулуарный разговор, об этом не должны все знать. Такое происходит в футболе. Когда тренер за несколько туров до конца чемпионата получает такие сигналы, футболисты тоже интернет читают - это ненормально.

Я общался с пацанами - они в шоке! После матча зашли в раздевалку, ощущение такое, что не они остались в УПЛ. Сплошное отчаяние от того, что ушел Вирт. Все подавлены. Нет той радости от результата. Самое главное, что пацаны топили за тренера, были за него до последнего. Значит, что-то не так в клубе. Я сейчас игрок другого клуба. Это лишь мое мнение со стороны происходящего", - сказал Немчанинов в комментарии "Український футбол".