Наполи трижды отправлял скаутов для просмотра Судакова в Лиге чемпионов

Как уже сообщалось, "Наполи" проявляет интерес к полузащитнику "Шахтера" Георгию Судакову.

По информации журналиста Мэтт Лоу, скауты итальянского гранда наблюдали за игрой украинца на трех матчах "горняков" в групповом этапе текущей Лиги чемпионов.

Ранее Фабрицо Романо сообщал, что на игре против "Антверпена" Георгия просматривали скауты клубов Англии, Италии и Германии.

Накануне была информация, что 21-летний футболист входит в список трансферных целей "Наполи" на зимнее трансферное окно.

В текущем сезоне Георгий провел 18 матчей, забил 3 гола и отдал 1 ассист. Контракт хавбека с донецким клубом действует до 2028 года. Его рыночная стоимость - 18 миллионов евро.

Ранее сообщалось об интересе "Наполи" к другому футболисту "Шахтеру" - Николаю Матвиенко.