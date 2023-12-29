  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Наполи трижды отправлял скаутов для просмотра Судакова в Лиге чемпионов
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Наполи трижды отправлял скаутов для просмотра Судакова в Лиге чемпионов

Премьер-лига
Обновлено

Украинец находится на радаре неаполитанцев

Наполи трижды отправлял скаутов для просмотра Судакова в Лиге чемпионов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Как уже сообщалось, "Наполи" проявляет интерес к полузащитнику "Шахтера" Георгию Судакову.

По информации журналиста Мэтт Лоу, скауты итальянского гранда наблюдали за игрой украинца на трех матчах "горняков" в групповом этапе текущей Лиги чемпионов.

Ранее Фабрицо Романо сообщал, что на игре против "Антверпена" Георгия просматривали скауты клубов Англии, Италии и Германии.

Накануне была информация, что 21-летний футболист входит в список трансферных целей "Наполи" на зимнее трансферное окно.

В текущем сезоне Георгий провел 18 матчей, забил 3 гола и отдал 1 ассист. Контракт хавбека с донецким клубом действует до 2028 года. Его рыночная стоимость - 18 миллионов евро.

Ранее сообщалось об интересе "Наполи" к другому футболисту "Шахтеру" - Николаю Матвиенко.

Читайте такжеСудаков: Не нравится, что наши эксперты уже анализируют группу для Украины на Евро-2024
По теме
yellow-arrow
Рух определился с первыми спарринг-партнерами на сборе в Словении
yellow-arrow
Официально. Езерский покинул Александрию
yellow-arrow
Скрипник: Болею за тех тренеров, которых знаю. Клоппа и Гвардиолу знаю лично
Шахтер (Донецк) Наполи Георгий Судаков
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Twitter
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости