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Наполи трижды отправлял скаутов для просмотра Судакова в Лиге чемпионов
Украинец находится на радаре неаполитанцев
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Как уже сообщалось, "Наполи" проявляет интерес к полузащитнику "Шахтера" Георгию Судакову.
По информации журналиста Мэтт Лоу, скауты итальянского гранда наблюдали за игрой украинца на трех матчах "горняков" в групповом этапе текущей Лиги чемпионов.
Ранее Фабрицо Романо сообщал, что на игре против "Антверпена" Георгия просматривали скауты клубов Англии, Италии и Германии.
Накануне была информация, что 21-летний футболист входит в список трансферных целей "Наполи" на зимнее трансферное окно.
В текущем сезоне Георгий провел 18 матчей, забил 3 гола и отдал 1 ассист. Контракт хавбека с донецким клубом действует до 2028 года. Его рыночная стоимость - 18 миллионов евро.
Ранее сообщалось об интересе "Наполи" к другому футболисту "Шахтеру" - Николаю Матвиенко.
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