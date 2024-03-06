Премьер-лига
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Утверждены даты и время начала матчей 22-го тура УПЛ
Матчи пройдут с 29 марта по 1 апреля
Фото: shakhtar.com
Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 22-го тура УПЛ сезона-2023/24.
22-й тур
29 марта (пятница)
Заря - Металлист 1925 15:30
30 марта (суббота)
Оболонь - Шахтер 13:00
Полесье - Черноморец 15:30
Верес - Кривбасс 18:00
31 марта (воскресенье)
Минай - Александрия 13:00
Ворскла - Динамо 15:30
Колос - Днепр-1 18:00
1 апреля (понедельник)
Рух - ЛНЗ 18:00
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Источник:УПЛ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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