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Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Утверждены даты и время начала матчей 22-го тура УПЛ

Премьер-лига

Матчи пройдут с 29 марта по 1 апреля

Утверждены даты и время начала матчей 22-го тура УПЛ

Фото: shakhtar.com

Новина українською

Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 22-го тура УПЛ сезона-2023/24.

22-й тур

29 марта (пятница)

Заря - Металлист 1925 15:30

30 марта (суббота)

Оболонь - Шахтер 13:00

Полесье - Черноморец 15:30

Верес - Кривбасс 18:00

31 марта (воскресенье)

Минай - Александрия 13:00

Ворскла - Динамо 15:30

Колос - Днепр-1 18:00

1 апреля (понедельник)

Рух - ЛНЗ 18:00

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Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Оболонь (Киев) Верес (Ровно) Рух (Львов) Колос (Ковалевка) Полесье (Житомир) Металлист 1925 (Харьков) ФК Минай СК Днепр-1 ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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