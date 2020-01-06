Аренда Гармаша, урок Фонсеке, трансфер Реала. Главные новости за 5 января

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 5 января

Воспитанник "Динамо", фактически символ команды 2010-х годов Денис Гармаш покинул киевский клуб. Центральный хавбек до конца сезона будет выступать на правах аренды за турецкий "Ризеспор". Интересно, что за этот клуб также играет Николай Морозюк. Гармаш в текущем сезоне принял участие в 20 матчах и даже забил один гол, однако давно потерял статус ключевого игрока "Динамо".

По данным СМИ, "Днепр-1" хочет арендовать еще одного чемпиона мира среди молодежи Георгия Цитаишвили. Между клубами уже были контакты по этому поводу, но пока было решено, что вингер пройдет первые сборы с "Динамо", после чего стороны вернутся к вопросу. Добавим, что сейчас за "Днепр-1" выступают Булеца и Супряга, контракты которых также принадлежат "Динамо".

В Италии проходит 18-й тур. В воскресенье играли римские клубы. Сначала "Лацио" переиграл "Брешию" 1:2 благодаря дублю Иммобиле. Второй гол Чиро провел на 90 + 1 минуте. Интересно, что счет открыл Марио Балотелли. Ровно десять лет назад он также забил первый гол нового десятилетия в Серии А. "Рома" на своем поле проиграла "Торино" 0:2 (дубль Белотти). Таким образом, "Лацио" сократил отставание от лидеров и уже на четыре очка оторвался от команды Фонсеки.

Центральный матч дня в 1/32-й Кубка Англии был сыгран в Ливерпуле, где команда Клоппа встречалась с "Эвертоном". Судьбу встречи решил гол 18-летнего Куртиса Джона. Кроме того, "Челси" переиграл "Ноттингем Форрест" 2:0, "Вест Хэм" был сильнее "Джилингема" (2:0), а вот "Тоттенхэм" сыграл вничью с "Мидлсбро" 0:0, поэтому команде Моуриньо придется переигрывать матч.

Мадридский клуб, как сообщают СМИ, договорился о трансфере хавбека "Фламенго" Рейньера. Сумма сделки составит 30 млн евро, при этом трансфер будет оформлен 19 января, когда игроку исполнится 18, а в Мадрид он переедет уже летом. Добавим, что ранее "Реал" тратил значительные средства на юных Винисиуса Жуниора и Родриго Сильву.