Новый клуб Лунина, ассист Малиновского, судьба Карпат. Главные новости за 15 января

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за среду, 15 января

Наконец это произошло. Мадридский "Реал" отозвал Андрея Лунина из "Вальядолида", в котором за полгода украинский голкипер сыграл два матча, и отдал в аренду в "Овьедо". Правда, теперь Лунин будет выступать не в Ла Лиге, а в Сегунде, да еще и в составе команды, которая находится в зоне риска. Андрея уже включили в заявку на матч, который состоится 16-го января.

В львовском клубе заявили, что "Карпаты" открыты "для привлечения крупного бизнеса, как в формате соучастников проекта, так и через процесс изменения структуры собственности". При этом исполнительный директор отметил, что к клубу есть интерес со стороны иностранных инвесторов, хотя он не стал называть конкретные фамилии. Накануне сообщалось, что перед игроками "Карпат" есть большая задолженность по зарплате.

Не успели остыть слухи о "Баварии" и Тете, как бразильские СМИ нашли новый объект. По данным одного из изданий, мюнхенский клуб интересуется правым защитником донецкой команды Додо. Называется даже сумма - якобы "Бавария" готова заплатить 25 млн евро, однако "Шахтер" рассчитывает выручить 30 млн. Додо в текущем сезоне сыграл в 17 матчах и забил два гола.

"Аталанта" встречалась с "Фиорентиной" в 1/8 финала Кубка Италии. При счете 1:0 в пользу фиалок Руслан исполнил классный прострел на Иличича, который переправил мяч в сетку. Однако выиграть матч команде из Бергамо не удалось - наоборот на 84-й минуте она пропустила решающий гол и вылетела из турнира. Также отметим, что "Милан" разгромил СПАЛ 3:0, а "Ювентус" не оставил шансов "Удинезе" - 4:0.

Денис вышел в основе "Ризеспора" на матч 1/8 финала против "Галатасарая". Сыграл 60 минут, после чего был заменен. Результативными действиями, как и Николай Морозюк, который провел на поле всю игру, не отметился. Матч завершился со счетом 1:1. 23-го января соперники встретятся на поле "Галатасарая".

Неделю назад МЮ сыграл вничью с "Вулверхэмптоном", поэтому соперникам пришлось играть второй матч на "Олд Траффорд". На этот раз сильнее оказалась команда Сульшера - единственный гол провел в середине второго тайма Мата. Таким образом, МЮ вышел в 1/16 финала, где сыграет с победителем пары "Танмере" - "Уотфорд".

В нее вошли пять представителей "Ливерпуля" - голкипер Алиссон, защитники Робертсон, Ван Дейк и Александр-Арнольд, а также вингер Садио Мане, два игрока "Аякса", которые успели сменить клуб - де Лигт и де Йонг, Кевин де Брюйне из "Манчестер Сити", Роберт Левандовски из "Баварии", Криштиану Роналду из "Ювентуса" и, конечно, Лионель Месси из "Барселоны".

О трансферах и слухах

Василий Кравец таки покинул "Леганес" и вернулся в "Луго", где будет выступать на правах аренды до конца сезона. "Мариуполь" объявил о переходе защитника "Шахтера" Даниила Сагуткин. "Днепр-1" ведет переговоры о переходе Лукаса Тейлора, который неплохо выступал за "Львов" в прошлом сезоне. "Колос" просматривает защитника "Зари" Дмитрия Литвина. "Олимпик" просматривает форварда Дениса Баланюк, сербского защитника Неманью Бранковича и грузинского вингера Темура Чогадзе. Игроком "Ворсклы" Луизао заинтересовался бельгийский "Стандард" и еще два бразильских клуба.