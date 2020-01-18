Усиление Днепра-1, возвращение Бундеслиги, потеря Англии. Главные новости за 17 января

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 17 января

В СМИ появилась информация, якобы донецкий "Шахтер" собирается выкупить часть НСК "Олимпийский" и организовать собственный кейтеринг. Однако в клубе опровергли соответствующие слухи, заявив, что у "Шахтера" нет никаких планов по Национальному спорткомплексу.

Как и писали СМИ ранее, команда Дмитрия Михайленко пополнилась двумя легионерами. Игроками "Днепра-1" стали аргентинец Франциско Ди Франко и бразилец Лукас Тейлор. С первым контракт подписан на три года, вторым - на полтора. Ди Франко перешел в "Днепр-1" из "Карпат", Тейлор в прошлом сезоне выступал за "Львов" на правах аренды, затем вернулся в "Палмейрас", чтобы снова отправиться в аренду в португальский "Эшторил".

О других украинских трансферах

Форвард Кристиан Понде покинул "Карпаты", которые переживают тяжелое финансовое положение. Воспитанник "Динамо" Никита Кравченко перешел на правах аренды в донецкий "Олимпик". Один из лидеров Первой лиги "Агробизнес" расторг контракт с лучшим бомбардиром команды Игорем Сикорским за то, что тот отдыхал в России. Сергей Рыбалка может вернуться в Украину, полузащитником, который приостановил контракт с "Сивасспором", интересуются клубы УПЛ. Младен Бартулович покинул "Волынь". "Заря" не будет подписывать бразильца Каду, хотя Сергей Рафаилов анонсировал обратное.

Фонд гарантирования вкладов физический лиц сделал уже 14-ю попытку продать стадион "Черноморец" на голландском аукционе (с понижением цены). Стартовая цена составляла 733 млн, пока арену предлагают за 366 млн, однако желающих приобрести стадион до сих пор нет. Арену пытаются продать с 2016-го года, чтобы погасить долги "Имэксбанка".

В первом матче второй части чемпионата "Шальке" принимал "Боруссию" из Менхенгладбаха. Первый тайм завершился вничью 0:0, а после перерыва хозяева смогли забить дважды - отличились Сердар и Грегорич. Благодаря этой победе "Шальке" сравнялся с "Баварией" по очкам, однако мюнхенцы в воскресенье сыграют с "Гертой".

Янг подписал контракт с миланским "Интером". Соглашение рассчитано на полгода, но может быть продлено летом. За 34-летнего защитника итальянский клуб заплатил 1,5 млн евро. В составе МЮ Янг выигрывал Кубок Англии, трижды Кубок лиги и однажды Лигу Европы. Оле Гунар Сульшер уже назначил новым капитаном МЮ Гарри Магвайера.

Врач, который оперировал Гарри Кейна, заявил, что на восстановление лидера "Тоттенхэма" и сборной Англии понадобится не менее шести месяцев. Он ожидает, что форвард приступит к тренировкам только перед началом нового сезона, то есть пропустит и Евро-2020. Он отметил, что форсировать восстановление можно, однако с большой вероятностью это приведет к рецидиву.