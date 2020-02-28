Шахтер прошел Бенфику, Кадар исключен из заявки Динамо. Главные новости за 27 февраля
А также вылет Арсенала из Лиги Европы и отмена бана Александрии
UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 27 февраля
Шахтер вышел в 1/8 Лиги Европы, выбив Бенфику
Сумасшедший матч в Лиссабоне между “Бенфикой” и “Шахтером” закончился результативной ничьей. Украинский клуб проигрывал по ходу матча 0:1 и 1:3, но в итоге смог отыграться. Сначала Рубен Диаш поразил свои ворота, Тарасу Степаненко удалось забить головой, а точку в матче сделал Алан Патрик, забив эффектный гол. 3:3 – “Шахтер” прошел португальский клуб и сегодня узнает своего соперника в 1/8 Лиги Европы.
Вылет Арсенала и Аякса, неудачи португальских клубов
Помимо “Бенфики”, Лигу Европы также покинули “Порту” и лиссабонский “Спортинг” – Португалия осталась без еврокубков. Также прекратили участие в турнире “Аякс” и “Селтик”, а лондонский “Арсенал” сенсационно проиграл “Олимпиакосу”. Статус фаворитов смогли подтвердить “Манчестер Юнайтед”, “Интер”, “Рома”, “Севилья” и “Байер”. Жеребьевка 1/8 Лиги Европы состоится сегодня в 14:00.
Пять матчей Серии А пройдут без зрителей
Пять матчей ближайшего тура Серии А, в том числе и Дерби Италии между “Ювентусом” и “Интером”, пройдут без зрителей из-за вспышки коронавируса в Италии. Помимо центральной игры тура, при пустых трибунах состояться такие матчи: “Милан” – “Дженоа”, “Парма” – “СПАЛ”, “Сассуоло” – “Брешиа” и “Удинезе” – “Фиорентина”.
Динамо исключило Кадара из заявки на сезон
Защитник "Динамо" Тамаш Кадар исключен из заявки команды на весеннюю часть Премьер-Лиги. Профиля центрбека больше нет в заявке киевского клуба на официальном сайте УПЛ. Сам Кадар опубликовал в своем инстаграме фото из машины, добавив подпись "Скоро Будапешт". Ранее венгерский защитник был переведен Алексеем Михайличенко в молодежную команду “Динамо”.
Александрия вновь может заявлять новичков
"Александрия" закрыла вопрос по поводу трансферного бана и получила право заявлять новых футболистов. “Александрия” рассчиталась с хорватом Йосипом Барышичем, выплатив ему всю задолженность и заявила на вторую половину сезона новичков Романа Вантуха, Артема Гордиенко и Богдана Мышенко.
Василий Прийма стал игроком Карпат
“Карпаты” подписали контракт с 28-летним украинским защитником Василием Приймой. Центрбек перешел в "Карпаты" на правах свободного агента. Соглашение сторон рассчитано до конца сезона с возможностью продления. До недавнего времени Прийма играл в чемпионате Беларуси.
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