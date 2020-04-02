Новое решение УЕФА, уход Худжамова, стратегия Реала. Главные новости за 1 апреля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за среду, 1 апреля

Когда вся Европа только ушла на карантин, в УЕФА решили, что сезон нужно восстановить до 15 мая, а закончить до конца июня. Однако сейчас ситуация не улучшается. Союз вновь провел сборы членом, на которых было решено не привязывать сезон к конкретной дате, а реагировать по ситуации. Поэтому восстановление еврокубков, Лиги Наций и запланированные на июнь матчи сборных были перенесены на неопределенный срок.

Азовцы объявили о прекращении сотрудничества с опытным голкипером Рустамом Худжамовым. Воспитанник "Динамо" играл за "Закарпатье", "Харьков", "Шахтер", донецкий "Металлург" и "Зарю". За мариупольскую команду выступал с 2012 года. За это время сыграл 126 матчей в рамках чемпионатов Украины, также пять поединков в Лиге Европы. Сам Худжамов сообщил, что пока не решил, продолжать ли карьеру.

Если игроки "Барселоны" согласились на существенное сокращение зарплаты, чтобы ослабить финансовое давление на клуб, то, по данным Marca, "Реал" решил идти другим путем. Запаса прочности мадридскому клубу хватает, чтобы снижать зарплату постепенно - пока в планах только на десять процентов.

В начале эпидемиологического вспышки в Испании сразу десять игроков "Валенсии" сдали положительный тест на наличие вируса COVID-19. Напомним, что летучие мыши в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов ездили на матч в Италии против "Аталанты" из Бергамо, ставший эпицентром распространения эпидемии. Однако по состоянию на 1 апреля стало известно, что все инфицированные ранее футболистов команды сдали отрицательный тест.

Блез Матюиди - один из лидеров полузащиты Старой синьоры. Летом у него заканчивался контракт, но "Ювентус" воспользовался опцией автоматического продления соглашения еще на год, чтобы не терять игрока бесплатно. Не исключено, что француз все же будет продан летом. Напомним, что Блез - второй футболист из состава туринской команды, который заразился коронавирусом.

По данным итальянских СМИ, Златан Ибрагимович уже точно не останется в "Милане" на следующий сезон. Летом у него заканчивается контракт с россонери, правда, прекращение сотрудничества может отсрочить эпидемии - швед доиграет чемпионат. Сейчас после возвращения в январе на его счету десять матчей и четыре гола.