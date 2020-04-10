Месси опровергает слухи, новые правила футбола. Главные новости за 9 апреля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 9 апреля

Месси не собирается переходить в Интер

Вчера аргентинский спортивный телеканал TNT Sports проинформировал о том, что Лионель Месси в ближайшее время может покинуть "Барселону" ради перехода в миланский "Интер". Зачастую подобные новости проходят мимо самих звезд, но в этот раз Месси прокомментировал новость TNT Sports, назвав ее "лживым слухом". Также лидер "Барселоны" сообщил, что не соответствует действительности и информация о его возможном переходе в "Ньюэллс Олд Бойз".

В футбольных правилах произошли изменения

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) внес некоторые изменения в трактовку правил игры рукой и правил определения вне игры. Отныне игра рукой фиксируется ниже линии подмышки, а случайное попадание мяча в руку атакующего игрока считается нарушением лишь в том случае, если оно происходит непосредственно перед голом или голевым моментом. Что касается офсайда, то он теперь не будет фиксироваться, если игрок команды, которая обороняется, намеренно сыграл рукой, а мяч в итоге оказался у нападающего.

УЕФА не собирается менять формат Евро

УЕФА официально опроверг информацию о возможном сокращении городов-организаторов Евро. "Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Мы намерены сохранить прежнее расписание матчей и провести их в тех же городах, что и планировалось", - сообщается в заявлении организации.

Эмери может возглавить Милан, новый тренер Герты

Экс-тренер "Севильи", "ПСЖ" и "Арсенала" Унаи Эмери может возглавить итальянский "Милан". Об этом информирует Sky Sport Italia. Также "россонери" рассматривают кандидатуру Ральфа Рангника и Лучано Спаллетти. С тренером определилась "Герта". Берлинский клуб возглавил опытный специалист Бруно Лаббадиа.

Сидорчук хотел бы поиграть в другом чемпионате

Капитан "Динамо" Сергей Сидорчук рассматривает вариант с продолжением карьеры заграницей. "Хотелось бы поиграть в другом чемпионате. Но сейчас я сконцентрирован на выступлениях в "Динамо". Переезд в Турцию в прошлом году? Так, сорвался в последний момент. Это была аренда с правом выкупа", - сказал Сидорчук в интервью.