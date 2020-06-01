Успех Шахтера, погромы от Боруссий, топ-трансфер ПСЖ. Главные новости за 31 мая

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 31 травня

Первое пост-карантинное Классическое подарило волевую победу горняков. "Динамо" не смогло защитить преимущество в первом тайме, полученное благодаря голу Виталия Буяльского. "Шахтер" мгновенно отыгрался благодаря умению Марлоса. А после перерыва бразилец забил второй раз. Закрепил победу Маркос Антонио, который вышел на замену. 3:1 в пользу "Шахтера", который увеличил отрыв от ближайших преследователей на 16 очков. "Динамо" после 24-го тура упало на четвертое место, правда, уступает "Десне" и "Заре" лишь по дополнительным показателям.

"Ворскла" в целом лучше проводила игру против команды Егише Меликяна. Уже в начале Кане открыл счет, затем Кулач и Степанюк могли увеличить преимущество, но гостям откровенно везло. А уже в компенсированное арбитром время арбитр назначил пенальти в ворота полтавчан за попадание мяча в руку. Приговор четко исполнил Шина. "Львов" и "Ворскла" занимают третье и четвертое место во второй группе.

Сначала "Боруссия" из Менхенгладбаха не оставила шансов "Унион" - 4:1. Маркус Тюрам - сын легендарного Лилиана Тюрама - отличился дублем, в общем у него уже десять голов в текущем чемпионате. Затем "Боруссия" из Дортмунда разгромила "Падерборн" 6:1. При отсутствии Холанда роль главного бомбардира взял на себя Джейдон Санчо, который оформил хет-трик. Желто-черные вторые в турнирной таблице, жеребцы - третьи.

Милевский, Нойок и Хачериди приняли участие в брестском дерби - "Динамо" одержало волевую победу над "Рухом" со счетом 1:4. Чемпион Беларуси поднялся на шестое место. Юрий Яковенко прервал затянувшуюся паузу без голов в чемпионате Дании - сын легендарного Павла Яковенко забил гол в игре его "Эсбьерга" против "Ольборга", матч завершился ничьей 1:1. Денис Дедечко отметился голом с пенальти, правда, его "Арарат" проиграл "Алашкерту" 1:2. Сергей Ребров потерял возможность еще больше оторваться от "Фехервара" - "Ференцварош" сыграл вничью 1:1 с "Академией Пушкаша". Игорь Харатин провел на поле весь матч.

Главный тренер Владимир Шаран сообщил, что многолетний капитан "Александрии" Андрей Запорожан завершил игровую карьеру. 37-летний игрок, напомним, получил разрыв ахилла в спарринге и был прооперирован. По словам Шарана, Запорожан, который сыграл за команду 306 матчей в чемпионатах Украины, получит место в тренерском штабе.

"Пари Сен-Жермен" и "Интер" объявили о трансфере аргентинского форварда Мауро Икарди. Парижане заплатили за игрока 50 млн евро, еще семь предусмотрено в качестве бонусов. Икарди нынешний сезон играл за ПСЖ на правах аренды, забил 20 голов в 31 матче. За "Интер" Мауро выступал с 2013-го по 2019-й, за этот период он стал одним из лучших бомбардиров в истории клуба (124 гола в 219 матчах) и был капитаном команды.

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини рассказал, что перед ответным матчем Лиги Чемпионов против "Валенсии" почувствовал себя плохо, но не стал вызывать скорую, поскольку "имел кучу дел". Затем он перестал чувствовать вкус, а через десять дней тест обнаружил, что он переболел COVID-19.