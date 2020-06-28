Ничья Зари, потеря очков Барселоной, трансфер Шахтера. Главные новости за 27 июня

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за субботу, 27 июня

Донецкий клуб вышел на матч уже в статусе чемпиона, поэтому Луиш Каштру провел большую ротацию. В резерве остались Марлос, Тайсон, Мораес. Луганчане владели ощутимым преимуществом, однако воплотить его хотя бы в один гол не смогли. Финальный свисток зафиксировал ничью 0:0. Как следствие, если сегодня "Динамо" обыгрывает "Десну", то отставание "Зари" от второго места увеличится до пяти очков.

"Карпаты" наконец впервые сыграли после карантина. Проиграв первый тайм матча против "Львова" (гол в составе команды Цецадзе забил Сабино), зелено-белые, играя в меньшинстве, смогли отыграться после перерыва (Деда). Обе команды, напомним, плетутся в хвосте турнирной таблицы. А вот "Александрия" позволила "Колосу" отпраздновать первую победу в первой шестерке. Ковалевцам хватило дубля Лысенко в первом тайме, соперник смог ответить лишь голом Ковальца. Для "Александрии" это уже четвертое поражение подряд.

Каталонцы дважды вели в противостоянии с "Сельтой". В обоих случаях Месси ассистировал Суаресу. Однако у команды из Виго находились свои аргументы, при этом второй раз Аспас сравнял на 88-й минуте. В результате "Барселона" вышла на первое место, но ее преимущество над "Реалом" составляет всего одно очко. Сливочные же сегодня играют с аутсайдером "Эспаньолом". Между тем "Атлетико" все больше укрепляется на третьей строчке - победа над "Алавесом" 2:1 позволила оторваться от "Севильи" на четыре очка.

Перед последним туром интриг было две - кто попадет в Лигу Чемпионви и кто вылетит. Все три претендента на бронзу победили - "Лейпциг" одолел "Аугсбург" 2:1, "Боруссия" из Менхенгладбаха с таким же счетом обыграла "Герту", ​​а "Байер" минимально переиграл "Майнц". Поэтому "Лейпциг" остался на третьем месте, а "Боруссия" завершила сезон на четвертом. "Байер" ограничился пятой ступенью. На шестое место после разгрома "Боруссии" из Дортмунда со счетом 4:0 поднялся "Хоффенхайм". "Вердеру" удалось избежать прямого вылета - разгромив "Кельн" 6:1, бременцы гарантировали себе плей-офф с представителем Бундеслиги 2. Не удержались в элите "Падерборн" и "Фортуна".

Римляне принимали "Фиорентину" и пропустили первыми от Рибери. Но во втором тайме Иммобиле сравнял счет ударом с пенальти, а под конец игры Луис Альберто принес "Лацио" такую ​​важную победу. Отрыв орлов от "Ювентуса" вновь составляет четыре очка, играть остается еще десять туров.

Ференцварош выкупил игрока Шахтера

Донецкий клуб согласился продать чемпиону Венгрии Александра Зубкова. Условия сделки не сообщаются. Зубков, напомним, имеет в своем активе 23 матча за "Шахтер", но в сезоне 2018/19 был отправлен в аренду в "Мариуполь". В этом сезоне играл на правах аренды за команду Реброва, с которой стал чемпионом. В текущем сезоне забил 10 голов и отдал 12 результативных передач в 42-х матчах. Transfermarkt оценивает его почти в 1 млн евро.

Роббен возобновляет карьеру

Прошлым летом Арьен Роббен завершил выступления на профессиональном уровне. Однако сейчас 36-летний голландец решил вернуться. Он подписал контракт со своим первым клубом - "Гронингемом". За свою карьеру он много раз становился чемпионом Германии в составе "Баварии", выигрывал Лигу Чемпионов, также был чемпионом в составе "Челси", "Реала" и ПСВ.