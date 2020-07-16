Скандал в Первой лиге, поражение Ливерпуля, осечка Ювентуса. Главные новости за 15 июля
А также интерес к Миколенко и тренировочная победа Шахтера
UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за среду, 15 июля
Шахтер резервом переиграл Колос
В основе горняков вышли такие игроки как Мудрик, Cикан, Вакула, Пихаленок, а капитанскую повязку надел Трубин. Тем не менее, это не помешало "Шахтеру" одержать уверенную победу со счетом 2:0. Маркис Сиприано забил в начале второго тайма, а уже в компенсированное арбитром время Жуниор Мораес отличился своим 20-м голом в текущем чемпионате.
Ингулец со скандалом удержался на вершине Первой лиги
Команда из Петрово принимала "Прикарпатье". Ивано-франковцы смогли выстроить эффективную оборону, которую "Ингульцу" удалось сломать только благодаря очень спорному пенальти на 90 + 3-й минуте. К тому же почти весь второй тайм гости играли в меньшинстве из-за необязательной желтой карточки. Между тем "Рух" наконец одержал первую победу после карантина - "Черкащина" была разгромлена 4:0. "Минай" обошел "Агробизнес", одолев команду с Волочиска в очном поединке. "Оболони-Бровар" хватило одного гола, чтобы переиграть "Черноморец", а "Волынь" победила "Балканы" со счетом 4:1.
Ливерпуль уступил Арсеналу
Команда Клоппа усилиями Мане открыла счет уже на 20-й минуте. Но Ляказетт выровнял положение, а Нельсон перед перерывом забил, как оказалось, победный гол. Тем не менее канониры остаются на девятой строчке, ведь "Тоттенхэм" победил "Ньюкасл" 3:1. А вот "Вулверхэмптон" сыграв вничью 1:1 с "Бернли" рискует выпасть из зоны еврокубков. "Манчестер Сити" тем временем обыграл "Борнмут" 2:1, Александр Зинченко вышел на замену во втором тайме.
Ювентус теряет очки
Во втором матче подряд туринцы играют в результативную ничью. На этот раз бой дал "Сассуоло" - 3:3. Стоит заметить, что прервалась результативная серия Криштиану Роналду, перед этим он забивал в шести матчах подряд. Таким образом, отрыв от второго места сократился до семи очков. "Лацио" снова не смог победить - ничья 0:0 с "Удинезе". Зато "Милан" догнал "Наполи" - россонери победили "Парму" 3:1, тогда как неаполитанцы разошлись миром с "Болоньей". Евгений Шахов сыграл 20 минут в матче "Лечче" против "Фиорентины" - этого ему хватило, чтобы забить гол, однако его команда проиграла 1:3.
Милан следит за защитником Динамо
По данным итальянских СМИ, россонери все еще планируют усилить левый фланг обороны. Поэтому они изучают возможность трансфера Виталия Миколенко. Пишут, что динамовец должен стать альтернативой Тео Эрнандесу, который сейчас является основным в команде. Но чтобы переход состоялся, "Милан" должен продать Рикардо Родригеса.
ФИФА объявила сроки ЧМ-2022
Как известно, в 2022 году Мундиаль в Катаре пройдет не летом, а в конце осени - начале зимы. Матч-открытие состоится 21 ноября, групповой этап продлится до третьего декабря. Финальный поединок запланирован на 18 декабря. Матчи будут начинаться в 13:00, 16:00, 19:00 и 22:00.
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