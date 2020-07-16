Скандал в Первой лиге, поражение Ливерпуля, осечка Ювентуса. Главные новости за 15 июля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за среду, 15 июля

В основе горняков вышли такие игроки как Мудрик, Cикан, Вакула, Пихаленок, а капитанскую повязку надел Трубин. Тем не менее, это не помешало "Шахтеру" одержать уверенную победу со счетом 2:0. Маркис Сиприано забил в начале второго тайма, а уже в компенсированное арбитром время Жуниор Мораес отличился своим 20-м голом в текущем чемпионате.

Команда из Петрово принимала "Прикарпатье". Ивано-франковцы смогли выстроить эффективную оборону, которую "Ингульцу" удалось сломать только благодаря очень спорному пенальти на 90 + 3-й минуте. К тому же почти весь второй тайм гости играли в меньшинстве из-за необязательной желтой карточки. Между тем "Рух" наконец одержал первую победу после карантина - "Черкащина" была разгромлена 4:0. "Минай" обошел "Агробизнес", одолев команду с Волочиска в очном поединке. "Оболони-Бровар" хватило одного гола, чтобы переиграть "Черноморец", а "Волынь" победила "Балканы" со счетом 4:1.

Команда Клоппа усилиями Мане открыла счет уже на 20-й минуте. Но Ляказетт выровнял положение, а Нельсон перед перерывом забил, как оказалось, победный гол. Тем не менее канониры остаются на девятой строчке, ведь "Тоттенхэм" победил "Ньюкасл" 3:1. А вот "Вулверхэмптон" сыграв вничью 1:1 с "Бернли" рискует выпасть из зоны еврокубков. "Манчестер Сити" тем временем обыграл "Борнмут" 2:1, Александр Зинченко вышел на замену во втором тайме.

Во втором матче подряд туринцы играют в результативную ничью. На этот раз бой дал "Сассуоло" - 3:3. Стоит заметить, что прервалась результативная серия Криштиану Роналду, перед этим он забивал в шести матчах подряд. Таким образом, отрыв от второго места сократился до семи очков. "Лацио" снова не смог победить - ничья 0:0 с "Удинезе". Зато "Милан" догнал "Наполи" - россонери победили "Парму" 3:1, тогда как неаполитанцы разошлись миром с "Болоньей". Евгений Шахов сыграл 20 минут в матче "Лечче" против "Фиорентины" - этого ему хватило, чтобы забить гол, однако его команда проиграла 1:3.

По данным итальянских СМИ, россонери все еще планируют усилить левый фланг обороны. Поэтому они изучают возможность трансфера Виталия Миколенко. Пишут, что динамовец должен стать альтернативой Тео Эрнандесу, который сейчас является основным в команде. Но чтобы переход состоялся, "Милан" должен продать Рикардо Родригеса.

Как известно, в 2022 году Мундиаль в Катаре пройдет не летом, а в конце осени - начале зимы. Матч-открытие состоится 21 ноября, групповой этап продлится до третьего декабря. Финальный поединок запланирован на 18 декабря. Матчи будут начинаться в 13:00, 16:00, 19:00 и 22:00.