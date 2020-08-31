Вылет Карпат, голы Харатина и Петряка, демарш Месси. Главные новости за 30 августа

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 30 августа

Львовская команда, которая всегда с особым пиететом относилась к этому турниру, разгромно проиграла уже в первом раунде дебютанту Второй лиги "Эпицентру" из Дунаевцев - 4:0. Героем встречи стал Николай Буй, оформивший хет-трик. Кроме того, "Таврия" одержала волевую победу над "Реалом Фарма" - 2:1, при этом крымчане сравняли счет на 83-й, а победный провели на 90-й. "Горняк-Спорт" из Горишних Плавнив лишь в овертайме дожал любительскую "Олимпию" - 1:2. При этом профессионалы сравняли счет на 89-й минуте.

Вице-чемпион Бельгии начал новый чемпионат с трех поражений подряд, что даже привело к отставке главного тренера. Наконец в четвертом туре "Генту" удалось получить первые очки - индейцы переиграли "Мехелен". Единственный гол в игре Ньянгбо забил после классного прохода и паса от Романа Яремчука. Пластун сыграл весь матч, Безус вышел на замену во втором тайме. В составе "Мехелена" дебютировал Марьян Швед.

"Ференцварош", который возглавляет Сергей Ребров, одержал первую победу в новом чемпионате, обыграв 2:1 "Залаэгерсег". При этом второй гол в составе чемпиона забил Игорь Харатин, который замкнул подачу с углового. "Фехервар" разгромил "Будафок" 4:1. Точку в этом матче поставил Иван Петряк, который свой гол провел пяткой.

Луганчане встречались с "Ингульцом" и обыграли новичка УПЛ со счетом 3:1. В составе "Зари" отличились Белоцерковец, Перович и Янаков, за "Ингулец" забил Лупашко. Второй тайм за луганчан сыграл Александр Гладкий. "Александрия" одержала волевую победу в противостоянии с возрожденным "Кривбассом" - 4:2. Дубль оформил Банада, по голу записали на свой счет Безбородко и Ковалец. Молодежная сборная Украины разгромила "Олимпик" 5:1 - голы забивали Назаренко, Топалов, Лунев (два) и Бабогло.

Еще в субботу каталонские СМИ сообщили, что Лионель не собирается начинать подготовку к новому сезону с "Барселоной". В воскресенье это произошло - аргентинец в указанное время не прибыл на базу для прохождения медосмотра и сдачи теста на коронавирус. Опять же, испанские СМИ пишут, что президент клуба хочет встретиться с агентом Месси - его отцом Хорхе. Между тем, Ла Лига выступила с официальным заявлением, что согласно действующему контракту аргентинца, он уже не имеет права на бесплатный разрыв соглашения - он может уйти только за компенсацию, которая устроит клуб, или в случае выплаты клаусула.

О трансферах

"Ювентус" взял в аренду полузащитника "Шальке" и сборной США Уэстона Маккени. Сейчас туринский клуб заплатил 4,5 млн евро, в конце сезона сможет выкупить контракт еще за 18,5 млн. "Севилья" за 13,5 млн купила полузащитника "Реала" Оскара Родригеса, тот последние два сезона играл в аренде в "Леганесе". "Тоттенхэм" за почти 17 млн ​​приобрел правого защитника "Вулверхэмптона" Мэтта Доэрти. Бывший голкипер "Барселоны" и "Манчестер Сити" Клаудио Браво подписал контракт с "Бетисом". Львовский "Рух" просматривает шестерых новичков, среди них - воспитанник "Черноморца" Эмерсон Иллой-Айет, который после "Олимпик" играл в Дании.