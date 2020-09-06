Назначение Григорчука, старт Первой лиги, потеря Динамо. Главные новости за 5 сентября

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за субботу, 5 сентября

Долгое время украинский тренер, известный в первую очередь по успешному периоду в "Черноморце", оставался без работы. И вот он шанс сделать свою команду чемпионом. Роман Иосифович возглавил солигорский "Шахтер", который делит первое место в чемпионате Беларуси с БАТЭ. Григорчук заменил на посту Юрия Вернидуба, который подал в отставку официально по семейным обстоятельствам, а по данным СМИ - из-за конфликта с руководством.

"Шахтер" неожиданно проиграл "Олимпику" - в первом тайме забили Шахаб и Завийский, Тете сократил отставание перед финальным свистком. "Динамо" минимально обыграло "Колос" - победный гол на счету Кравца. "Заря" разгромила "Александрию" 4:0 - за луганчан забивали Гладкий, Громов, Кабаев и Юрченко. В матче "Днепр-1" - "Ингулец" была зафиксирована ничья 2:2. А "Десна" одолела дубль "Шахтера" 5:1.

В первом тайме матча "Колос" - "Динамо" пришлось менять Никиту Бурду из-за повреждения. Защитник сразу поехал делать МРТ - у него оказалось повреждено ахиллово сухожилие. Таким образом, он потратит на восстановление ближайшие полгода. Отметим, что это уже четвертая серьезная травма Никиты - в сезоне 2015/16 он полгода лечил колено, в сезоне 2017/18 перенес операцию на паху, а в сентябре 2019-го - операцию на колене.

"Металлист 1925" не смог переиграть новичка второго дивизиона тернопольскую "Ниву" - ничья 1:1. "Черноморец" одолел на выезде "Авангард" 2:1. В поединке между бывшими звездными игроками - Василием Сачко, который возглавляет "Волынь", и Александром Головко, который тренирует "Кремень", победил бывший защитник - 2:3. С таким же счетом "Альянс" обыграл "ВПК-Агро", а "Николаев" взял три очка в игре с "Кристаллом" (1:2).

Три матча состоялось и во Второй лиге. Недавно созданный "Металл" разгромил черкасский "Днепр" 4:0. Дублем отметился Руслан Фомин. Возрожденный "Кривбасс" обыграл на выезде "Реал Фарму" благодаря голу Александра Пятова. Наконец запорожский "Металлург" разгромил "Никополь" 3:0.

В Лиге Наций состоялось четыре матча в дивизионе А. В третьей группе Португалия расправилась с Хорватией, забив той четыре мяча (Канселу, Жота, Фелиш, А.Силва), клетчатые ответили лишь одним от Петковича. В этой же группе Франция минимально обыграла Швецию - победный гол на счету Мбаппе. Во второй группе благодаря позднему пенальти Англия победила Исландию 1:0, а Бельгия уверенно разобралась с Данией - 2:0.

В дивизионе С Азербайджан неожиданно проиграл Люксембургу. Победный гол забил игрок "Динамо" Жерсон Родригес - он заработал пенальти и сам его реализовал. В этой же группе Черногория победила Кипр 2:0. В квартете №2 Грузия обыграла Эстонию - 1:0, за балтийскую команду весь матч отыграл защитник "Десны" Йонас Тамм. Северная Македония обыграла Армению 2:1.