Убедительный Колос, перестрелка Ливерпуля, дебют Григорчука. Главные новости за 12 сентября

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за субботу, 12 сентября

Во втором туре УПЛ в субботу состоялось два матча. "Днепр-1" на своем поле уступил "Олимпику". Перед перерывом дончане открыли счет усилиями Захеди, а затем Когут заработал красную карточку. В начале второго Тейшейра удвоил преимущество "Олимпика", Хобленко сократил отставание, но на 77-й Политыло реализовал пенальти. Отмечаем арендованного в "Динамо" Бенито, который дважды ассистировал партнерам. "Колос" в первом матче на обновленном стадионе не оставил шансов "Львову". Лысенко оформил дубль, еще по голу добавили Гавриш и Исаенко - 4: 0 в итоге.

Действующий чемпион "Ливерпуль" выдал перестрелку с новичком высшего дивизиона "Лидсом". Команда Клоппа в конце концов победила (4:3) благодаря реализованному Салахом пенальти на 88-й минуте. Египтянин, к слову, отметился хет-триком. "Арсенал" разобрался с "Фулхэмом" значительно увереннее - 3:0, два ассиста на счету Виллиана. "Вест Хэм" уступил "Ньюкаслу" 0:2, Андрей Ярмоленко вышел на поле на 67-й минуте, но повлиять на игру не смог.

Пока в Ла Лиге играют без грандов - "Реал" начнет на следующей неделе, "Барселона" и "Атлетико" с 27 сентября. К слову, главный тренер матрасников Диего Симеоне сдал положительный тест на COVID-19. Что касается результатов, то "Гранада" обыграла "Атлетик" 2:0, "Осасуна" с таким же счетом справилась с "Кадизом". "Эйбар" и "Сельта" сыграли вничью 0:0.

Украинский тренер в первом матче во главе "Шахтера" из Солигорска получил более чем убедительную победу над "Витебском" - 5:0. Горняки продолжают лидировать в чемпионате Беларуси, правда, опережают БАТЭ только по дополнительным показателям. Также вспомним победу брестского "Динамо" над минским со счетом 4:2. Правда, ни один из украинских легионеров участия в игре не принимал.

Петряк забивает во втором матче подряд

"Фехервар" победил "Академию" Пушкаша со счетом 3:1. Иван отличился на 84-й минуте - это был второй мяч его команды, фактически - победный. Команда Петряка лидирует, опережая "Ференцварош" Реброва на одно очко, но сыграла на игру больше.

Черноморец подписал двух известных игроков

Контракты с одесским клубом подписали вингер Олег Кожушко и защитник Василий Прийма. Первый является воспитанником "Днепра", также играл за "Днепр-1" и "Колос". В УПЛ сыграл 36 матчей и забил один гол. Прийма играл за донецкий "Металлург", "Зарю", "Карпаты", был даже период в Италии, где он выступал за "Торино" и "Фрозиноне". "Черноморец" в первом туре сыграл вничью с "Горняком-Спорт".

И оба оказались не результативными. "Кремень" разошелся миром с "Авангардом" из Краматорска. Без голов обошлось противостояние новичков второго дивизиона - "Вереса" и "Полесья".