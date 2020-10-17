Еще одни Карпаты, прогресс Украины, лидерство Черноморца. Главные новости за 16 октября

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 16 октября

Еще 14 октября во Львове было зарегистрировано ООО "ФК Карпаты". Основателем оказалось предприятие "Западный Буг", которое внесло один миллион гривен уставного капитала. При этом президентом назначен легендарный для других "Карпат" футболист Степана Юрчишина, а главным тренером Андрей Тлумак. О ближайших планах нового клуба (кроме привлечения новых инвесторов) пока ничего не известно.

Победа над сборной Испании в рамках Лиги Наций позволила сборной Украины улучшить свою позицию в рейтинге ФИФА. Сине-желтые поднимутся на 23-е место, тогда как в сентябре они были 24-ми. Соседями Украины являются сборные США и Перу. Испания пока шестая, Германия - 14-, Швейцария - 16-я. Нидерланды, с которыми мы сыграем на Евро, будут 15-е, а Австрия - 25-я.

Хотя матч против "Кремня" (2:1) для одесситов оказался крайне непростым. Подопечные Ковальца отыгрались в середине второго тайма, а победный мяч забили на 90+4-й. "Черноморец" на три балла оторвался от "Металлист 1925", который сыграл в сухую ничью с "Волынью". Аналогичным образом закончился матч "Агробизнеса" и "Горняка-Спорт", который занимает третье место. "Николаев" и "Оболонь" тоже подписали мировую - 1:1. А вот "Верес" победил тернопольской "Ниву" 3:1. "Прикарпатье" на своем поле уступило "ВПК-Агро" - 0:1.

Седьмую подряд победу во Второй лиге получил харьковский "Металл". На этот раз под каток команды Кучера попал мариупольский "Яруд". Финальный свисток зафиксировал победу лидера со счетом 0:3. Дублем отметился воспитанник запорожского "Металлурга" Егор Демченко. Пытается хоть как-то навязать борьбу на дистанции "Таврия Симферополь", которая в седьмом туре одолела "Черкащину" 2:1, при этом победный гол был забит на 90 + 6-й минуте.

Львовский "Рухе" проводил достаточно активную рекламную кампанию для поединка против "Динамо" в рамках шестого тура. Однако в пятницу днем ​​УПЛ напомнила львовянам о решении Кабмина ограничить доступ зрителей на внутриукраинские соревнования. Лига пригрозила "Руху" даже передачей дела в КДК, поэтому в итоге львовский клуб был вынужден вечером объявить, что матч таки состоится без зрителей.

Немного понадобилось времени парижанам, чтобы забыть о неудачном старте в чемпионате. В седьмом туре они уже ситуативно вышли на первое место. ПСЖ разгромил на выезде "Ним" со счетом 0:4. Дубль на счету Мбаппе, впрочем лавры героя он должен разделить с Сарабией, который дважды ассистировал партнерам и сам забил. Впрочем, главное достижение у "Дижона", который не проиграл "Ренну" (1:1). Именно "Ренн" до этого лидировал в чемпионате, но сейчас уступает ПСЖ по разнице забитых и пропущенных.

Молотобойцы планировали сразу купить у "Брентфорд" Мохаммеда Саида Бенрахма, но не успели с медосмотром. Поэтому была оформлена аренда за 4 млн фунтов с правом выкупа игрока в конце сезона еще за 21 млн фунтов. Алжирец может сыграть на любой позиции в атаке, хотя приоритетным является левый фланг. В прошлом сезоне забил 17 голов и отдал девять результативных передач в 43 матчах второго по рангу английского дивизиона.