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Первая лига. Черноморец вырывает победу над Кремнем на последних секундах
"Моряки" отрываются от пелотона
"Черноморец" не упустил возможность оторваться от конкурентов на три очка, хотя добіть три очка в игре с середняком оказалось задачей не из легких.
Ничьи конкурентов предоставили одесситам отменную возможность упрочить свое единоличное лидерство. На момент стартового свистка в Одессе уже было известно, что "Металлист 1925", "Волынь", "Горняк-Спорт", "Агробизнес" и "Николаев" потеряли очки в этом туре, сыграв вничью. Выиграл в пятницу лишь "Верес", но это позволило ему только сократить отставание от "Черноморца" до двух очков, но даже не подобраться к нему вплотную.
Сергей Ковалец удивил стартовым составом. Во-первых, впервые в сезоне появился в воротах Алексей Паламарчук. Во-вторых, Виктор Лиховидько вспомнил времена в "Горняке-Спорте", когда он играл в центре поля, а вот в тройке центральных защитников его место занял Станислав Микицей. Слева латералем вышел Мельничук, а вот на острие атаки появился с первых минут Штогрин.
У гостей в основе появился экс-игрок "Миная" Антонио Сантос, в остальном же состав просматривался весьма очевидно.
С первых минут хозяева пытались играть активно у чужих ворот - старался бить из любых позиций Авагимян, искал пространство Штогрин, подключались из глубины Брагару и Клименко. Однако забить первым удалось "Кремню". Атака правым флангом закончилась прострелом на Евгения Мурашова, удар которого подкорректировал в сетку Сергей Белоус.
Прекрасный шанс сравнять счет был у центральных защитников - Авагимян вертикальной навесной передачей нашел в штрафной Мартыненко, тот скинул на Поспелова и Дмитрий головой пробил мимо ворот. Сам Евгений оказался на острие атаки через пару минут, но с его ударом в упор справился Олейник. Тем не менее, концовку тайма "моряки" провели активно и были близки к голу, но забить его так и не сумели.
После перерыва Ковалец сделал тройную замену, в рамках которой выпустил на поле и Артема Ковбасу. Именно он сравнял счет на исходе часа игрового времени. Голевую атаку начал Авагимян длинным забросом на Бугая, Владислав ударил головой в штангу, но Ковбаса оказался один и уверенно добил круглого в сетку.
Хозяева явно были настроены вырвать победу, но команда Головко грамотно сбивала темп и безжалостно убивала время. Ну а уже в компенсированное время Луис Фернандо вполне мог похоронить хозяев и принести своей команде три очка, но в ворота с близкого расстояния не попал. Расплата последовала мгновенно, Кожушко догнал уходящий в аут мяч и навесил на голову Бугаю, который вколотил в сетку Олейника победный мяч.
Волевой успех, который позволил "Черноморцу" закрепиться на первом месте с трехочковым гандикапом от "Металлиста 1925".
Черноморец - Кремень 2:1 (0:1)
Голы: Ковбаса (60), Бугай (90+4) - Белоус (31)
Черноморец: Паламарчук, Поспелов (Прийма 52), Микицей, Мартыненко, Мельничук, Путря, Клименко (Кожушко 73), Лиховидько, Авагимян (Козак 68), Брагару (Ковбаса 52), Штогрин (Бугай 52).
Кремень: Олейник, Мягков, Антонио Сантос (Брюхов 46), Головко, Чеботаев, Белоус (Сорокин 46), Геловани, Зубков, Бычков (Галата 85), Мурашов (Луис Фернандо 65), Кулиш.
Предупреждения: Прийма (82) - Мурашов (19)
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