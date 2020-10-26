Разгром от Зари, поражение лидера АПЛ, осечка Ювентуса. Главные новости за 25 октября

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 25 октября

Азовцы приехали в гости к "Ингульцу". Уже на шестой минуте петровцы открыли счет усилиями Балана, но на восьмой Бондаренко ответил своим голом. 1:1 так и остался до финального свистка. "Колос" принимал "Минай". Нуриев вывел закарпатцев вперед, но Милько мгновенно отыгрался. Во втором тайме ситуация повторилась - Шиндер сделал счет 1:2, но Данфи позволил "Колосу" уйти от поражения. Коваливцы пятые в турнирной таблице, у них столько же очков, как и у "Десны" (12). У "Мариуполя" на один балл меньше. "Минай" и "Ингулец" делят 11-е и 12-е места (по 5 очков).

Львовяне неплохо сдерживали атаки луганчан, пока на 45+3-й красную не получил Гагун. А сразу после перерыва Мартынюк оставил "Рух" вдевятером. После этого "Заря" легко доказала свое преимущество. Гладкий начал разгром, Кочергин удвоил преимущество, Назарина сделал счет 3:0, а иранец Саядманеш поставил точку - 4:0. "Заря" поднялась на седьмую строчку, догнав "Олимпик" и "Александрию".

Лидер Английской Премьер-лиги приехал в гости к "Саутгемптону" и капитулировал. Святые победили 2:0 благодаря голам Варда-Проуза и Адамса. У "Эвертона" осталось 13 очков, столько же у "Ливерпуля". После двух поражений подряд наконец победил "Лестер". Лисы одолели "Арсенал" благодаря голу в исполнении Варди. "Лестер" пока четвертый, канониры - десятые.

Сан-себастьянская команда победила "Уэску" 4: 1 (дубль Оярсабаля), благодаря чему опередила "Реал" на одно очко. Правда, у мадридцев на одну сыгранную игру меньше. Мог сравниться с "Реал Сосьедадом" "Вильярреал", если бы обыграл "Кадис", но желтая субмарина сыграла вничью 0:0. Продолжает удивлять "Гранада" - победа 1:0 над "Хетафе" позволила догнать "Реал" по очкам, правда, по дополнительным показателям команда Диего Мартинеса уступает, поэтому занимает третье место.

Во втором туре подряд Старая Синьора не смогла одержать победу. На этот раз команда Пирло сыграла вничью с "Вероной" - 1:1. Как следствие, "Ювентус" сейчас занимает лишь пятое место. "Наполи" старается не отставать от "Милана". Команда Гаттузо в этот раз переиграла "Беневенто" 2:1. Неаполитанцы отстают на один балл, причем россонери сегодня сыграют с "Ромой".