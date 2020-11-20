Отмена матча УПЛ, новый контракт Гвардиолы c Сити. Главные новости за 19 ноября

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 19 ноября

Сегодня УЕФА начнет рассматривать дело по матчу Швейцария – Украина. Обе стороны должны были к пятнице предоставить всю исчерпывающую юридическую информацию, которая касалась истории несостоявшегося поединка в Люцерне. Окончательный вердикт по матчу дисциплинарный комитет УЕФА примет на следующей неделе, после того как проанализирует все документы по данному вопросу.

Матч 10-го тура УПЛ "Олимпик" – "Заря" не состоится. В “Олимпике” заболели на Covid-19 семь футболистов и шесть представителей персонала. В клубе не осталось ни одного здорового вратаря. Также по информации СМИ среди заболевших есть и главный тренер Игорь Климовский. Вспышка заболеваемости произошла и в команде Первой лиги “Черноморец”: восемь игроков и два представителя тренерского штаба сдали положительные ПЦР-тесты. На игру против “Альянса” отправились 14 футболистов одесского клуба .

"Манчестер Сити" официально объявил, что клуб продлил контракт с главным тренером Хосепом Гвардиолой. Новое соглашение рассчитано до лета 2023-го года. Гвардиола возглавляет "Манчестер Сити" с 2016-го года. За этот период команда выиграла восемь трофеев, в том числе два чемпионства в АПЛ.

По итогам последних матчей Лиги Наций был сформирован окончательный состав корзин жеребьевки европейского отбора к Чемпионату мира, который состоится в Катаре в 2022 году. Сборная Украины попала во вторую корзину. Из первой корзины команде Шевченко могут выпасть Бельгия, Франция, Англия, Португалия, Испания, Хорватия, Италия, Германия, Дания и Нидерланды.

Форвард "Динамо" Назарий Русин в среду получил повреждение на тренировке киевского клуба, а вчера был прооперирован. У 22-летнего форварда был перелом ключицы. На восстановление Русину понадобится около трех месяцев.