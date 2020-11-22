Отрыв Динамо, поражение Барселоны, лидерство Моуриньо. Главные новости за 21 ноября

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за субботу, 21 ноября

Киевляне приехали в гости к "Ингульцу". В основе неожиданно вышел Денис Гармаш и именно он стал героем встречи. Опытный полузащитник сначала открыл счет, воспользовавшись отскоком от Буяльского, а во втором тайме ассистировал Шапаренко. "Ингулец" тоже забил гол, однако после пересмотра системы ВАР арбитр Максим Козыряцкий зафиксировал офсайд у Александра Козака. Благодаря этому результату "Динамо" смогло оторваться от "Шахтера" на три очка.

В течение этого поединка также вмешался ВАР. Екатерина Монзуль после просмотра повтора удалила Жуниора Мораес в первом тайме. Игра в меньшинстве не помешала "Шахтеру" первым забить - на 47-й минуте счет открыл Додо. Однако почти сразу "Александрия" усилиями Банады забила в ответ. В итоге - ничья 1:1. "Шахтер" - второй, "Александрия" - шестая в турнирной таблице.

В Англии дважды за день менялся лидер. Сначала "Челси" обыграл на выезде "Ньюкасл" 0:2 и поднялся на первую строчку, обойдя "Лестер". Однако затем "Тоттенхэм" "поздравил" "Манчестер Сити" с подписанием нового контракта с Хосепом Гвардиолой. Команда Жозе Моуриньо открыла счет уже на пятой минуте - забил Сон Хин Мин, а после перерыва Ло Келсо закрепил преимущество. В итоге 2:0 и именно "Тоттенхэм" стал новым лидером чемпионата Англии. МЮ тем временем благодаря очередному пенальти обыграл "Вест Бромвич" и поднялся на девятую строчку.

Горячо было в Испании. Сливочные выигрывали у "Вильярреала" со второй минуты (отличился Мариано) до 76-й, но Жерар Морено ударом с пенальти восстановил равновесие. В конце концов, игра так и завершилась - 1:1. Осечкой принципиального соперника не воспользовалась "Барселона" и воспользовался "Атлетико". Именно матрасники победили в поединке с каталонцами - единственный гол в игре забил Карраско. Таким образом команда Симеоне идет второй, отставая от "Реал Сосьедад" лишь по дополнительным показателям. При этом у "Атлетико" на игру меньше. "Вильярреал" - третий, "Реал" - четвертый с отставанием от лидера в три очка, наконец "Барселона" расположилась на десятой строчке.

В Германии "Вердер" сумел не проиграть "Баварии". Бременцы даже первыми забили перед перерывом (Эггештайн), но не удержали преимущество - Коман сравнял. Потерей очков конкурента воспользовалась "Боруссия". Дортмундцы разгромили "Герту" на выезде 2:5. Героем встречи стал Эрлинг Холанд - норвежец забил четыре мяча! "Боруссия" - вторая с отставанием от лидера в одно очко. Столько же очков, как желто-черные, набрал "Байер" - победу аптекарям над "Арминией" принес Александр Драгович. А вот соперник "Шахтера" по ЛЧ - "Боруссия" из Менхенгладбаха - не смог переиграть "Аугсбург". Соперник отыгрался, забив на 88-й минуте. Сейчас жеребцы седьмые.

"Старая синьора" принимала "Кальяри" и победила благодаря дублю Криштиану Роналду. Португалец по количеству голов догнал Ибрагимовича - у обоих по восемь мячей. А вот "Аталанта" потеряла очки со "Специей" - ничья 0:0. Бергамцев догнал "Лацио", который переиграл "Кротоне" 2:0. Иммобиле забил сам и ассистировал партнеру. Римляне сейчас седьмые.