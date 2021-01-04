Матч Зинченко, лидерство Баварии, Атлетико и Милана. Главные новости за 3 января

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 3 января

Горожане вместе с "Челси" сыграли центральный матч 17-го тура. Примечательно, что всю игру на поле провел Александр Зинченко, и он даже принял участие в одной из голевых атак. Команда Гвардиолы одержала уверенную победу, забив три мяча аристократам еще в первом тайме (Гюндоган, Фоден и де Брюйне). Слабым утешением для "Челси" стал гол Хадсона-Одои на 90+2-й. Таким образом, "Манчестер Сити" сравнялся по количеству очков с "Тоттенхэмом", который идет четвертым, при этом у горожан на одну игру меньше. "Лестер" вчера обыграл на выезде "Ньюкасл" 2:1, лисы один балл уступают "Ливерпулю" и МЮ, и имеют на игру больше.

По итогам субботы на вершину Бундеслиги забрался "Лейпциг". Но уже в воскресенье "Бавария" восстановила статус-кво. В игре с "Майнцем" мюнхенцы проиграли первый тайм со счетом 0:2, а после перерыва забили сопернику пять мячей. Роберт Левандовский отличился дважды и довел число своих мячей в текущем чемпионате до 19 (в 13-ти матчах)! "Боруссия" из Дортмунда вернулась в зону Лиги Чемпионов - Холанд наконец восстановился после травмы, но зажигал не он, а Санчо, на счету которого гол + пас.

В Италии в 15-м туре обошлось почти без неожиданностей. Единственный результат, который вряд ли ожидали - ничья "Дженоа" и "Лацио" (1:1). "Интер" провел в статусе лидера почти пять часов - нерадзури разгромили "Кротоне" 6:2 (хет-трик Лаутаро Мартинеса), но потом свой матч сыграл "Милан" и победил "Беневенто" на выезде 2:0 (Кэсси и Леау). "Рома" остается третьей - команда Фонсеки добыла непростую минимальную победу над "Сампдорией". Далее идет "Наполи", который разгромил "Кальяри" 1:4. С аналогичным счетом только на своем поле "Ювентус" разобрался с "Удинезе" (у Роналду дубль), Старая Синьора пока пятая. Наконец "Аталанта" не имела проблем с "Сассуоло" - 5:1. Руслан Малиновский получил полчаса, но ничем не отметился.

Команда Диего Симеоне едва не потеряла очки в поединке с "Алавесом". На 84-й минуте после автогола Фелипе счет стал 1: 1. Но на 90-й Луис Суарес забил свой девятый мяч за матрасников, что позволило им победить и вернуться на первое место в Ла Лиге. "Барселона" пока идет пятой - каталонцы обыграли "Уэску" благодаря голу де Йонга. "Реал Сосьедад" в свою очередь не смог одолеть предпоследнюю "Осасуну" - ничья 1: 1, сан-себастьянцы третьи в турнирной таблице.

Ужгородский клуб по окончании контрактов покинули опытные Олег Голодюк и Артур Карноза. Первый принял участие в 11 матчах в течение этого сезона, но в основном выходил на замену, у второго всего три игры. Также завершился срок арендного соглашения Максима Лопирьонка, он вернулся в "Днепр-1".

Европейский футбольный союз традиционно подготовил список игроков, которые должны заявить о себе в 2021-м. В него попали по одному игроку от "Шахтера" и "Динамо". Горняков представляет голкипер Анатолий Трубин, который из пяти сыгранных матчей Лиги Чемпионов в трех не пропускал голов. Илья Забарный из "Динамо" сыграл все девять матчей киевлян в главном клубном турнирные Европы, к тому же трижды сыграл за сборную осенью.

Таврия объявила о новом тренере

Спустя 15 лет симферопольскую команду вновь возглавил Олег Федорчук. В сезоне 2004/05 под его руководством крымчане заняли седьмое место. Последние четыре года 59-летний специалист работал в новокаховской "Энергии". "Таврия", которая из-за оккупации Крыма россиянами вынуждена базировать в Херсонской области, в настоящее время занимает второе место в группе Б второй лиги.