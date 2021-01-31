Поражения Динамо и Реала, отрыв Манчестер Сити, гол Зозули. Главные новости за 30 января

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за субботу, 30 января

Киевская команда в первом матче турецкого сбора встречалось с "Лудогорцем". "Динамо" открыло счет благодаря автоголу соперника, но еще до перерыва пропустило в ответ, а в начале второго тайма "Лудогорец" забил второй раз - 1:2 в пользу чемпиона Болгарии. Проиграл и донецкий "Олимпик" - минимально черногорской "Будучности". Зато "Десна" одолела македонскую "Шкендию" 3:1 - в составе черниговцев отличались Тотовицкий, Будковский и Шевцов.

21-го января было объявлено об аренде черниговским клубом Владислава Вакулы, который ярко проявил себя в "Мариуполе" и затем перешел в "Шахтер". Однако сотрудничество сторон оказалось недолгим - вчера "Десна" объявила о расторжении соглашения. Вакула уже даже успел найти себе новую команду - он вернулся в "Мариуполь". Между тем, Евгений Хачериди разорвал контракт с "Динамо" из Бреста. Заявил, что белорусский клуб имеет перед ним долги и не исключил возвращения в Украину. "Заря" объявила о подписании 18-летнего воспитанника "Карпат" Максима Хланя - в СМИ ранее сообщалось, что это самый дорогой трансфер в истории Второй лиги.

Роман замкнул подачу с углового и тем самым принес "Альбасете" победу над "Овьедо", что позволило покинуть зону вылета. Игорь Харатин не смог забить с 11-метровой отметки в матче его "Ференцвароша" против "Кишварды", команда Реброва в итоге сыграла вничью 1:1. Иван Петряк вышел на замену, но существенно не помог "МОЛ Фехервару" в игре с "Гонведом" - поражение 1:2. Марьян Швед провел полный матч в составе "Мехелена" против "Генка" - ничья 0:0. Евгений Макаренко и его "Кортрейк" проиграли "Шарлеруа" 1:3.

Александр Зинченко вышел в основе горожан и снова команда Гвардиолы сыграла на ноль. В 21-м туре АПЛ "Манчестер Сити" скромно победил "Шеффилд" - 1:0. Этого хватило, чтобы оторваться от МЮ уже на три очка, ведь команда Сульшера сыграла в сухую ничью с "Арсеналом", к тому же у "Сити" на одну игру меньше. Также отмечаем неожиданное поражение "Эвертона" от "Ньюкасла" - 0:2. "Астон Вилла" минимально обыграла "Саутгемптон" и поднялась на восьмое место.

Сливочных подвел Милитао - он заработал удаление уже на девятой минуте, хотя уже на 13-й Асенсио открыл счет. Но "Леванте" еще до перерыва отыгрался (Моралес), во втором тайме не реализовал пенальти и забил с игры (Рогер) - 1:2 в итоге, то есть после этого тура "Атлетико" может оторваться уже на десять очков, если обыграет "Кадис". "Реал" поджимает "Севилья", обыгравшая "Эйбра" 2:0. А вот "Вильярреал" и "Реал Сосьедад" разошлись миром - 1:1.

Открывал субботнюю серию "Милан" противостоянием с "Болоньей". Златан Ибрагимович не смог забить пенальти, но ему помог Ребич, во втором тайме 11-метровый уже пробивал Кэсси и справился. Соперник ответил лишь одним результативным ударом - 1:2 в пользу россонери. "Ювентус" вышел на третье место благодаря победе над "Сампдорией" - 2:0 (Кьеза, Рэмзи). "Интер" был еще более убедительным - 4:0 в игре с "Беневенто", дубль на счету Лукаку.

Центральный матч тура в Бундеслиге играли "Лейпциг" и "Байер" - красные быки победили благодаря голу Нкунку. "Лейпциг" остался главным преследователем "Баварии", которая в субботу расправилась с "Хоффенхаймом" - 4:1 (десятый гол в сезоне забил Мюллер, 24-й - Левандовски). На третье место вышел "Айнтрахт", который обыграл берлинскую "Герту" 3:1. Наконец серию без побед прервала "Боруссия" - дортмундцы одолели "Аугсбург" 3:1.

Протестуя против президента клуба Жак-Анри Эйро и плохих результатов команды, фанаты ворвались на базу "Марселя" и изрядно там навредили. В одном из корпусов разгромили мебель, "похоронили" под мусором клубный автобус, даже ударили одного из игроков - Альваро Гонсалеса. Полиция приехала не сразу, но успела арестовать 25 правонарушителей. Матч с "Ренном" был отменен, похоже, "Марсель" получит техническое поражение.