Тяжелые победы Динамо и Реала, странные осечки Аталанты и МЮ. Главные новости за 6 февраля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за субботу, 6 февраля

Команда Мирчи Луческу встречалась с македонской "Шкендией". Счет 0: 0 держался до 84-й минуты, а затем победу киевлянам принес точный удар Богдана Леднева. "Заря" одолела "Динамо" из Тбилиси 2:1, в составе луганской команды отличились Кочергин и Алефиренко. "Александрия" разгромила "Кайрат" 4:1, дубль на счету Устименко, по голу у Шастала и Ситало. "Десна" была сильнее "Рудара" - 2:0 (Безбордько, Белич).

"Аталанта" встречалась с "Торино" и уже в первые 20 минут обеспечила себе более чем ощутимое преимущество благодаря голам Иличича, Муриеля и автогола голкипера соперника. Однако "Торино" не сдался, еще до перерыва два гола отыграл (Белотти, Бремер), а затем вырвал ничью (Бонаццоли) - 3:3 в итоге. Виктор Коваленко не попал в заявку из-за проблем с желудком, Руслан Малиновский сыграл 78 минут. "Аталанта", которая в последних пяти матчах Серии А выиграла только четыре, пока седьмая.

Криштиану Роналду забил классным ударом уже на 13-й минуте, а затем туринцы заставили ошибиться Ибаньеса. Команда Фонсеки ничем ответить не смогли. Победа позволила Старой Синьоре подняться на третье место в турнирной таблице. Между тем "Наполи" уступил "Дженоа" 1:2. Генуэзцы после старта сезона были в опасной зоне, сейчас же поднялись на 11-ю строчку, неаполитанцы - пятые.

Тур в Англии начался с очередной неудачи "Арсенала" - канониры проиграли "Астон Вилле", пропустив единственный гол от Уоткинса уже на второй минуте. Пятый матч подряд проиграл "Саутгемптон" - 2:3 от "Ньюкасла". "Вест Хэм" не смог пробить оборону "Фулхэма" - ничья 0:0. Не помог и Андрей Ярмоленко, который появился на поле на 56-й минуте. Молотобойцы остались на пятом месте. Наконец кульминацией вечера стал матч между МЮ и "Эвертоном". Команда Сульшера вела 2:0, затем 3: 2, но не дотерпела последние секунды - на 90+5-й Калверт-Льюин забил третий гол для ирисок, ничья 3:3 в итоге. МЮ отстает от "Сити" на два очка, при этом у команды Гвардиолы на две игры меньше.

Капитану мадридской команды сделали операцию на колене, из-за чего он не сможет помочь "Реалу" ближайшие два месяца. При отсутствии Серхио роль лидера взял на себя Варан. Французский защитник сделал все для того, чтобы "Реал" не постыдился в игре с последней командой Ла Лиги - "Уэской". Аутсайдер открыл счет в начале второго тайма, но Рафаэль оформил дубль, сливочные победили 2:1. Между тем, "Вильярреал" в четвертом матче подряд сыграл вничью, на этот раз с "Эльче" (2:2). "Севилья" же разгромила "Хетафе" 3:0 (дебютный гол на счету Алехандро Гомеса) и вклинилась между "Барселоной" и "Реалом".

"Лейпциг" расправился с "Шальке" на его поле - 0:3. Красные быки остаются главным преследователем "Баварии" (хотя бы формально), отставание составляет семь очков. "Вольфсбург" идет третьим - волки, одолев "Аугсбург" 2:0 выиграли свой четвертый матч подряд. Наконец победил "Байер" - 5:2 над "Штутгартом". А вот обе "Боруссии" потерпели неудачи. Дортмунд уступил "Фрайбург" 1:2, слабым утешением стал дебютный гол 16-летнего Юссуфа Мукоко с паса Холанда. Аналогичным образом Менхенгладбах проиграл "Кельну". Обе "Боруссии" имеют по 32 очка и делят шестую и седьмую строчки.