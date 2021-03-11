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Четвертый арбитр матча Львов - Колос предупрежден за несоблюдение Закона о языке

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(1 голосов)

Языковой скандал, похоже, улажен

Четвертый арбитр матча Львов - Колос предупрежден за несоблюдение Закона о языке

Новина українською

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень сообщил, что получил материалы проверки по инциденту с экс-тренером "Львова" Виталием Шумским и четвертым арбитром Николаем Кривоносовым.

"По результатам проверки, проведенной Комитетом по этике и честной игры УАФ, было установлено, что четвертый арбитр матча действительно не общался на государственном языке в соответствии с требованиями ст.34 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного ".

Ему и организаторам соревнований Комитет вынес предупреждение и напомнил о необходимости неукоснительного соблюдения требований ст.34 языкового закона", - говорится в материалах проверки.

По информации УАФ, единственным и непосредственным основанием предупреждения Виталия Шумского было систематическое проявление несогласия с решением бригады арбитров матча, что является нарушением правил игры IFAB.

В УАФ сообщили, что ранее информировали всех коллективных членов ассоциации о необходимости использования государственного языка на спортивных мероприятиях.

В соответствии с рекомендациями Уполномоченного, направленных в адрес Украинской ассоциации футбола, УАФ повторно обратилась к Украинской Премьер-лиги, Профессиональной футбольной лиги Украины, Ассоциации футзала Украины и Комитета арбитров с очередным разъяснением о необходимости соблюдения требований Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного "и обязательности использования государственного языка в сфере спорта.

Напомним, что на 67-й минуте матча "Львов" - "Колос" арбитр Виктор Копиевский вынес предупреждение тогда еще главному тренеру ФК "Львов" Виталию Шумскому после получения сообщения по радиосвязи от четвертого арбитра Николая Кривоносова. После матча Виталий Шумский публично заявил, что причиной инцидента было его обращение к четвертому арбитру с требованием общаться на украинском языке.

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В статье: Николай Кривоносов Виталий Шумский
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Комментарии (20)
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Tolyn17 ( FCSD. Донецк:))
11.03.2021 в 16:15
Далеко пойдете...Больше жизни!)))
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0
-2
FCZK-1922 (Кировоград)
11.03.2021 в 16:03
в правильном направлении двигаемся господа. а якщо людина виросла в російськомовному місті і російськомовній сім'ї, що тепер, розстріляти? до речі ми "російськомовні" можемо спокійно спілкуватися на українській мові на відмінну від всих цих "патріотів" які розмовляють на ламаному суржику, ба більше в побуді лепечуть "ворожую" і тільки на людях роблять вигляд "патриіотів". и эти д**ебы еще собрались что то там возвращать.
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+2
-3
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Tolyn17 ( FCSD. Донецк:))
11.03.2021 в 16:09
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+1
-2
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Wieniawski (Калуш)
11.03.2021 в 15:52
повна туфта ..... абсолютно не в тому руслI треба мовнi закони приймати .... чим бiльше заставляеш тим гiрше буде
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+2
-4
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Spokoyno (Киев)
11.03.2021 в 15:56
А це ви імперцям розкажіть... Вони ж "дурні" понад двісті років репресіями "язик насаджували"... Да так що половина українців і досі від того відійти не можуть!
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+2
-2
Hanter44 (Baburka)
11.03.2021 в 16:15
Не спокойно так Спокойному От нарыва очень гнойного. Вдруг возьмет да и прорвется И запахнет дерьмецом.
0
-2
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anonimus (Київ)
11.03.2021 в 16:16
Дійсно, від тебе дуже смердить, Hanter44 з дурної Baburkи
0
0
Hanter44 (Baburka)
11.03.2021 в 16:19
И голубой anonistus Тут как тут. Руки после сеанса помыл?
0
-1
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
11.03.2021 в 15:45
Є позитив: тепер всякі іванови, крівасосови зобов'язані в офіційному спілкуванні відповідати українською. І взагалі, арбітри, які судять ЧУ мають здавати не тільки тести по правилам та фізпідготовку , а ще й тести(екзамен) з української мови, так як і ті арбітри, які рекомендовані на ФІФА мають володіти ( хоча б довільно) англійською. Може тоді хоч трохи підніметься рівень культури та освіти доморощених "судєйок", бо тут вони ще можуть відгавкатись "язиком", а в міжнародних матчах німі та глухі, бо знають тільки сенк'ю і мані-мані, а більше ні ..уя...
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+6
-4
Helgi65 ( Киев)
11.03.2021 в 15:55
100500..........хочешь судити міжнародні матчі,будь ласка ,вчи англійську ,та спілкуйся нею в продовж матчу,хочешь судити УПЛ,вчи українську ,та спілкуйся нею в продовж матчу УПЛ
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+2
-2
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Віктор Бокасса (Betwmount)
11.03.2021 в 15:40
З 16 липня таких гадів можна буде мочити без суду. Шучу.
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+1
-3
IhorSt (Львів)
11.03.2021 в 15:29
А редакція не змогла звязатися з Шумським? Хлопці, я від вашого професіоналізму деделі більше ... тут вже по-гельзінськи хочеться, пропущу. Просто перепостити з сайту УАФ? Це журналістика?
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0
0
Dardolis (Первомайск)
11.03.2021 в 15:24
А теперь запись общения арбитров на матче Шахты и Олимпика....Отвод глаз хороший, но давайте самую главную проблему разберём...
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+1
-1
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Kolibri (Киевоград)
11.03.2021 в 15:13
Ха - ха)))
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+4
-5
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
11.03.2021 в 15:41
Ху-ху...
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+2
-1
kanavasha (Киев)
11.03.2021 в 15:04
Правильно сделали что уволили коньюктурщика ишь ты нашел....к чему придраться.. мова не та... за своей командой следить надо... а не судьям предъявлять на каком языке общаться...
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+3
-12
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simargl (Чернигов)
11.03.2021 в 15:37
Копиевский, я тебе узнал))!!
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+3
-2
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Віктор Бокасса (Betwmount)
11.03.2021 в 15:42
А якби суддя заговорив на івриті, нормально було б?
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+5
-1
мы за динамо (киев)
11.03.2021 в 15:02
сам баранка як? може спілкуватися мовою?
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+2
-3
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simargl (Чернигов)
11.03.2021 в 14:51
Когось звільнили, а комусь зробили зауваження. Винними, все одно, лишилися Шумський та українська мова... )))
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+11
0


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