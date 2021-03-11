Четвертый арбитр матча Львов - Колос предупрежден за несоблюдение Закона о языке

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень сообщил, что получил материалы проверки по инциденту с экс-тренером "Львова" Виталием Шумским и четвертым арбитром Николаем Кривоносовым.

"По результатам проверки, проведенной Комитетом по этике и честной игры УАФ, было установлено, что четвертый арбитр матча действительно не общался на государственном языке в соответствии с требованиями ст.34 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного ". Ему и организаторам соревнований Комитет вынес предупреждение и напомнил о необходимости неукоснительного соблюдения требований ст.34 языкового закона", - говорится в материалах проверки.

По информации УАФ, единственным и непосредственным основанием предупреждения Виталия Шумского было систематическое проявление несогласия с решением бригады арбитров матча, что является нарушением правил игры IFAB.

В УАФ сообщили, что ранее информировали всех коллективных членов ассоциации о необходимости использования государственного языка на спортивных мероприятиях.

В соответствии с рекомендациями Уполномоченного, направленных в адрес Украинской ассоциации футбола, УАФ повторно обратилась к Украинской Премьер-лиги, Профессиональной футбольной лиги Украины, Ассоциации футзала Украины и Комитета арбитров с очередным разъяснением о необходимости соблюдения требований Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного "и обязательности использования государственного языка в сфере спорта.

Напомним, что на 67-й минуте матча "Львов" - "Колос" арбитр Виктор Копиевский вынес предупреждение тогда еще главному тренеру ФК "Львов" Виталию Шумскому после получения сообщения по радиосвязи от четвертого арбитра Николая Кривоносова. После матча Виталий Шумский публично заявил, что причиной инцидента было его обращение к четвертому арбитру с требованием общаться на украинском языке.