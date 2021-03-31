Травмы Коноплянки и Левандовского, гол Жерсона, поражение России. Главные новости за 30 марта

UA-Футбол подготовил для Вас все самые главные новости из мира футбола за вторник, 30 марта

Неожиданно безвольную игру во вторник показала сборная Беларуси. Бельгия буквально уничтожила братьев-славян 8:0. Впрочем, что можно ожидать от демотивированной нации с ее безумным и самопровозглашенным лидером? Тот же путь и у России, скромная сборная Словакии добыла победу 2:1, не без проблем, но вполне заслуженно наказав тех, кто этого заслужил (то ли еще будет).

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Стоит отметить ничью Турции в матче с еще более скромной Латвией 3:3. Игрок "Зари" украинского происхождения Андрейс Циганикс провел очень хороший матч. Вообще это был день разгромов – Нидерланды поиздевались над Гибралтаром 7:0, Канада - над Каймановыми островами 11:0, а Япония не оставила камня на камне от Монголии 14:0. Подробнее про матчи отбора к ЧМ-2022 читайте по ссылке >>

- Перед нами стоит задача - выиграть. Понимаем, что будет противостоять организованная команда, которая будет пытаться отобрать очки. Не имеет значение, с какой командой ты играешь. Это очень короткий турнир. Задача - попасть на Чемпионат мира, с первой путевки или со второго места и с плей-офф. Каждое очко важно. Ответственность одинаковая, как с Францией, так и Казахстаном, - в частности сказал Шевченко.

Украинский хавбек получил повреждение на тренировке сборной Украины и не сыграет в сегодняшнем матче отбора ЧМ-2022 с Казахстаном. Данную информацию подтвердил главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко. Характер травмы пока не уточняется.

В мюнхенской "Баварии" подтвердили, что польский нападающий пропустит месяц из-за проблем с коленом. Травму форвард получил во время выступлений за национальную сборную Польши, и сегодня с Англией Левандовский точно не сыграет. Отметим, что впереди у "Баварии" поединки 1/4 Лиги Чемпионов с ПСЖ (7 и 13 апреля), а также пять поединков Бундеслиги. В частности, уже в субботу. 3 апреля, "красные" встретятся с единственным конкурентом в борьбе за чемпионство - "РБ Лейпциг".