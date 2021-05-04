Заявление Шевченко, слухи о Гаттузо, новый тренер Олимпика. Главные новости за 3 мая

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за понедельник, 3 мая

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в интервью итальянским СМИ заявил, что "когда его приключение с Украиной закончится, он хочет тренировать клуб". По его словам, сейчас он сосредоточен на подготовке сборной, но после чемпионата Европы "посмотрит по сторонам". Конечно, Шевченко вспомнил о "Милане", тренировать который это его мечта.

В украинских СМИ давно говорят о том, что "Шахтер" может возглавить Роберто Де Дзерби. Впрочем, по словам Александра Денисова, есть две кандидатуры из Серии А. В понедельник итальянские СМИ сообщили, что донецкий клуб интересуется Дженнаро Гаттузо. Тот сейчас возглавляет "Наполи", с которым ведет борьбу за серебро, но неаполитанский клуб решил не продолжить с легендарным хавбеком "Милана" контракт. Кроме горняков интерес к Гаттузо проявляют "Тоттенхэм" и "Фиорентина".

После поражения от "Ингульца" со счетом 0:3 донецкий клуб прекратил сотрудничество с тренером Юрием Калитвинцевым. Тот, напомним, работал с "Олимпиком" в течение двух месяцев, в десяти сыгранных матчах его команда потерпела восемь поражений, однажды победила, и однажды сыграла вничью. Спасать дончан от вылета будет Роман Санжар, который уже возглавлял "Олимпик" с 2013-го по 2018-й. Контракт подписан на два года.

По информации журналистов, "Александрия" таки сменит тренера, Владимир Шаран покинет свой пост после восьми лет работы в клубе. Кандидатов на должность, по версии СМИ, есть два - бывший тренер "Днепра-1" Дмитрий Михаленко, который в текущем сезоне провалился в кипрском "Пафосе", и бывший тренер "Олимпика" Висенте Гомес, который был уволен с поста главного в азербайджанском "Сабахе".

Опять же, это не официальная информация, но, как известно, дыма без огня не бывает - говорят, что луганский клуб так и не смог договориться о продлении контрактов с голкипером Василем, защитником Абу Ханной и полузащитниками Иванисеней и Юрченко. При этом сообщается, что первый продолжит карьеру в Германии в "Санкт-Паули", второй уже подписал предварительный контракт с "Легией", Иванисеня и Юрченко также имеют предложения из Польши.

О матчах в ТОП-чемпионатах

В Англии "Вест Хэм" одержал волевую победу над "Бернли" благодаря дублю Антонио (1:2). Это оставляет молотобойцев в борьбе за место в Лиге Чемпионов - пока команда Мойеса отстает на три балла от "Челси". В Испании "Севилья" отстала от лидеров, проиграв "Атлетику" 0:1. Единственный гол на 90-й минуте забил Иньяки Уильямс. Поэтому разрыв между андалусцами и "Барселоной" с "Реалом" увеличился до четырех очков. В Италии "Торино" победил "Парму" 1:0 и отправил ту в Серию В.