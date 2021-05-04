  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Заявление Шевченко, слухи о Гаттузо, новый тренер Олимпика. Главные новости за 3 мая
В тренде

Заявление Шевченко, слухи о Гаттузо, новый тренер Олимпика. Главные новости за 3 мая

Общие новости
(1 голосов)

А также возможна потеря Зари и осечка Севильи

Заявление Шевченко, слухи о Гаттузо, новый тренер Олимпика. Главные новости за 3 мая

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за понедельник, 3 мая

Шевченко заявил о желании изменений

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в интервью итальянским СМИ заявил, что "когда его приключение с Украиной закончится, он хочет тренировать клуб". По его словам, сейчас он сосредоточен на подготовке сборной, но после чемпионата Европы "посмотрит по сторонам". Конечно, Шевченко вспомнил о "Милане", тренировать который это его мечта.

Шахтеру интересен Гаттузо

В украинских СМИ давно говорят о том, что "Шахтер" может возглавить Роберто Де Дзерби. Впрочем, по словам Александра Денисова, есть две кандидатуры из Серии А. В понедельник итальянские СМИ сообщили, что донецкий клуб интересуется Дженнаро Гаттузо. Тот сейчас возглавляет "Наполи", с которым ведет борьбу за серебро, но неаполитанский клуб решил не продолжить с легендарным хавбеком "Милана" контракт. Кроме горняков интерес к Гаттузо проявляют "Тоттенхэм" и "Фиорентина".

Олимпик сменил главного тренера

После поражения от "Ингульца" со счетом 0:3 донецкий клуб прекратил сотрудничество с тренером Юрием Калитвинцевым. Тот, напомним, работал с "Олимпиком" в течение двух месяцев, в десяти сыгранных матчах его команда потерпела восемь поражений, однажды победила, и однажды сыграла вничью. Спасать дончан от вылета будет Роман Санжар, который уже возглавлял "Олимпик" с 2013-го по 2018-й. Контракт подписан на два года.

Известно, кто может заменить Шаран

По информации журналистов, "Александрия" таки сменит тренера, Владимир Шаран покинет свой пост после восьми лет работы в клубе. Кандидатов на должность, по версии СМИ, есть два - бывший тренер "Днепра-1" Дмитрий Михаленко, который в текущем сезоне провалился в кипрском "Пафосе", и бывший тренер "Олимпика" Висенте Гомес, который был уволен с поста главного в азербайджанском "Сабахе".

Заря может потерять четырех лидеров

Опять же, это не официальная информация, но, как известно, дыма без огня не бывает - говорят, что луганский клуб так и не смог договориться о продлении контрактов с голкипером Василем, защитником Абу Ханной и полузащитниками Иванисеней и Юрченко. При этом сообщается, что первый продолжит карьеру в Германии в "Санкт-Паули", второй уже подписал предварительный контракт с "Легией", Иванисеня и Юрченко также имеют предложения из Польши.

О матчах в ТОП-чемпионатах

В Англии "Вест Хэм" одержал волевую победу над "Бернли" благодаря дублю Антонио (1:2). Это оставляет молотобойцев в борьбе за место в Лиге Чемпионов - пока команда Мойеса отстает на три балла от "Челси". В Испании "Севилья" отстала от лидеров, проиграв "Атлетику" 0:1. Единственный гол на 90-й минуте забил Иньяки Уильямс. Поэтому разрыв между андалусцами и "Барселоной" с "Реалом" увеличился до четырех очков. В Италии "Торино" победил "Парму" 1:0 и отправил ту в Серию В.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: главные новости
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
ВасяКулебяка (Козливка)
04.05.2021 в 09:03
Выход из группы это уже хороший результат будет
Ответить
0
0
vgolovan (полтава)
04.05.2021 в 08:17
шева понимает что пора давать результат а результата не будет и тогда пора подпоясаться и удрать
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...