Вылет Реала из ЛЧ, победы Зари и Колоса, приз Малиновскому. Главные новости за 5 мая

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за среду, 5 мая

Таки нас ждет английский финал главного клубного турнира Европы. "Реал" не смог одолеть "Челси" в Лондоне. Более того аристократы обладали существенным преимуществом и победили команду Зидана со счетом 2:0. В первом тайме отличился невезучий Тимо Вернер, а под конец игры преимущество закрепил Мейсон Майнт. Поэтому в решающем матче 29-го мая в Стамбуле сойдутся "Челси" и "Манчестер Сити".

В Украинской Премьер-лиге были сыграны четыре матча 25-го тура. "Днепр-1" принимал "Зарю" и уступил, пропустив единственный гол от Юрченко с пенальти. Поэтому луганчане ниже третьего места уже не опустятся. Сейчас они сократили отставание от "Шахтера" до одного очка, но горняки сегодня сыграют с "Минаем" и имеют возможность оформить финиш на втором месте. Третье место гарантирует "Заре" участие в групповом этапе Лиги Европы. "Днепр-1" пока восьмой.

"Колос" закрепился на четвертом месте, обыграв "Александрию" 0:2. В первом тайме отличился Петров, во втором преимущество закрепил Ориховский. Коваливцы на три очка опережают "Десну" и "Ворсклу". Эти команды разошлись миром - 1:1. Полтавчане забили в первом тайме (Тилль), подопечные Рябоконя ответили сразу после перерыва (Гитченко). В обоих по 38 очков, но "Десна" выше из-за преимущества в матчах между собой. Еще в одном матче дня "Динамо" в третьем комплекте формы не смогло обыграть "Мариуполь" - ничья 0:0.

Руслан второй раз подряд был признан лучшим игроком клуба из Бергамо. В апреле украинский полузащитник в пяти матчах забил три мяча и отдал пять результативных передач. Интересно, что лучшим игроком месяца в Серии А лига выбрала его партнера - Луиса Муриеля.

"Оболонь" объявила о завершении сотрудничества с Павлом Яковенко, который возглавил команду в октябре прошлого года. Под его руководством пивовары получили девять побед, дважды играли вничью и потерпели шести поражений. Сейчас команда идет на восьмом месте и уже не выглядит претендентом на повышение в классе. Исполнять обязанности главного тренера пока будет Валерий Иващенко. Следующий матч "Оболонь" сыграет с одним из лидеров - "Металлистом 1925".

Этот поединок должен был состояться второго мая, но был сорван из-за протестов фанатов против владельцев "Манчестер Юнайтед". Теперь игру запланировали на 13 мая. Из-за этого матча для МЮ сместили игру с "Лестером", она состоится 11 мая. А девятого их ждет игра с "Астон Виллой". График у Сульшера будет как на новогодние праздники.

Помните Ансуи Фати, который ураганом ворвался в основной состав каталонского гранда. Парень не играет уже полгода из-за травмы колена. Но проблемы его не оставляют. Лечение не дает результатов, поэтому врачи рекомендуют Ансуи снова ложиться на операционный стол. На этот раз его консультировал один из лучших специалистов Жозе Карлос Норонья, который является доверенным врачом Криштиану Роналду. В конце концов, о Евро-2020 Фати может забыть.