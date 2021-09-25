Ворскла обыграла Колос, де Пена остается в Динамо. Главные новости за 24 сентября

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 24-е сентября.

Девятый тур украинского первенства стартовал в Ковалевке. Местный "Колос" давно пытается выбраться из ямы, но в пятницу им противостояла мощная "Ворскла", идущая в еврокубковой зоне. Именно полтавцы одержали победу, забив единственный гол в конце первого тайма. Его автором стал Оливье Тилль. Ковалевцы, не реализовав пенальти при счете 0:0, пытались исправить положение после перерыва, но запороли несколько моментов. По итогам встречи "Ворскла" поднялась на третье место, "Колос" рискует опуститься в зону переходных матчей.

В пятницу прошла жеребьевка 1/8 финала кубка Украины. С этого этапа стартуют все еврокубковые участники, которые присоединились к тем, кто уже прошел несколько стадий. Из интересного нужно отметить, что действующий обладатель трофея, киевское "Динамо", сыграет в гостях против "Мариуполя", а "Шахтер" отправится в Одессу, где команду де Дзерби примет "Черноморец". Последний финалист, "Заря", сыграет против "Руха", а грозный "Металлист" из Первой лиги встретится с "Колосом". Базовый день матчей 1/8 финала - 27-е октября.

Ключевой футболист "Динамо", вингер Карлос де Пена, остается в команде. Его контракт, который истекал уже зимой, был продлен. Об этом говорит официальный сайт чемпиона Украины. Что интересно, срок действия нового соглашения не разглашается. 29-летний уругваец провел в составе "Динамо" 87 матчей, забив 19 голов и отдав 18 голевых передач. Успел выиграть со столичным клубом чемпионство, два кубка и суперкубка Украины.

Украинский нападающий Николай Кухаревич провел свой первый матч за бельгийский "Левен". Он вышел в стартовом составе на игру против "Брюгге" в 9-м туре Лиги Жюпиле. Напомним, что права на форварда принадлежит французскому "Труа". В пятницу на футбольном поле Николай отыграл 57 минут, после чего был заменен. Результативными действиями не отметился, получил от портала SofaScore оценку 6.7. Отметим, что в составе "Брюгге" полный матч отыграл Эдуард Соболь. Матч закончился со счетом 1:1.

Один из аутсайдеров Серии А, итальянская "Специя", объявила заявку на матч против "Милана". Главный вопрос всех украинских болельщиков: "Есть ли в ней Виктор Коваленко?". Ответ - нет. По данным официального сайта, полузащитник продолжает восстанавливаться от мышечной травмы, из-за которой пропустил недавний матч с "Ювентусом". В этом сезоне Виктор выходил на поле в двух матчах, отыграв в общей сложности 148 минут.

На официальном сайте украинской ассоциации футбола появилось сообщение, что продажа билетов на матч между сборными Украины и Боснии и Герцеговины приостановлена. Причина - прирост заболеваний COVID-19 в Украины, который влияет на эпидемиологическую ситуацию. Продажа может быть возобновлена после изучения ситуации, а все купленные билеты остаются действительными. Встречу Украины с Боснией состоится 12-го октября во Львове.