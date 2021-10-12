Первый участник ЧМ, разгром от Металлиста, финансы Шахтера. Главные новости за 11 октября

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за понедельник, 11 октября

В восьмом туре европейского отбора Бундестим играла на выезде с Северной Македонией. К слову, балканцы в начале отбора одолели тогда еще команду Лева на ее поле 1:2. Сейчас сборную Германии тренирует Ханси Флик, который уже достиг первого локального успеха. Промолчав в первом тайме, гости забили четыре гола после перерыва. Дубль на счету Тимо Вернера, по мячу у Мусиалы и Хаверца. Параллельно в группе J Румыния обыграла Армению 1:0 и вышла на второе место. Но за два тура до завершения отбора отставание от Германии составляет 8 очков. Поэтому Бундестим уже бронирует отель в Катаре.

В группе Е Чехия и Уэльс продолжают идти рядом. Чехи обыграли Беларусь 0:2 (Шик и Гложек), а валлийцы победили Эстонию 0:1 (Мур). В этой группе лидирует Бельгия, Чехия и Уэльс отстают на 5 баллов. В группе G выиграли все фавориты. Нидерланды забили 6 мячей Гибралтару (Депай стал единоличным лидером среди бомбардиров с девятью голами), Норвегия без Холанда одолела Черногорию 2:0 (дубль Эльюнусси), а Турция помучилась с Латвией - 1:2 (победный гол был забит на 90+9-й!). В группе Н на первое место вышла сборная страны-агрессора - она ​​обыграла Словению 1:2, тогда как Хорватия ограничилась ничьей со Словенией – 2:2.

В Первой лиге состоялось три матча. Лидер забил четыре мяча "Кременю", два из них на счету Пейшоту. В общем бразилец уже забил в Украину 11 мячей. "Альянс" одержал волевую победу над "Олимпиком" - 2:1. Это позволило команде из Липовой Долины выйти на второе место в турнирной таблице - преимущество над "Кривбассом" составляет одно очко. "Горняк-Спорт" продолжает удивлять - после ничьей с "Металлистом" команда Игоря Жабченко разгромила "Оболонь" 0:3. "Горняк-Спорт" недавно еще был в зоне вылета, а теперь комфортно себя чувствует на восьмом месте.

Донецкий клуб сообщил, что за прошлый сезон доход "Шахтера" составил 2 миллиарда 284 миллиона гривен. Львиная доля этой суммы (1,6 млрд) поступила от УЕФА за выступления в Лиге Чемпионов, на трансферах горняки заработали 178 млн грн, а благодаря коммерческой деятельности - 491 млн. При этом "Шахтер" заплатил налогов на сумму почти 497 млн ​​грн.

Наставник Боснии и Герцеговины Ивайло Петев заявил, что его команда попытается сломать статистику львовского стадиона для сборной Украины. В составе сине-желтых он отметил Ярмоленко, Яремчука и Малиновского. Александр Петраков сообщил, что после Финляндии все здоровы и готовы выйти на поле. Тренер сборной Украины верит, что его подопечным не нужна дополнительная мотивация на игру, ведь футболисты сами понимают, какая задача стоит перед ними.