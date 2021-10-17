Динамо снова лидер, Коваленко забивает, Милан геройствует. Главные новости за 16 октября

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за субботу, 16 октября

А все так хорошо начиналось. В поединке против "Металлиста 1925" азовцы забили уже на третьей минуте - Андрей Кулаков отличился в шестой раз с начала чемпионата. Но Марлисон отличным дальним ударом в середине второго тайма сравнял, а перед финальным свистком Зубков принес харьковчанам победу со счетом 1:2. Для "Металлиста 1925" это уже третья победа подряд, команда Кривенцова уже седьмая в турнирной таблице.

Киевляне приехали в гости ко "Львову". Владели инициативой, но пропустили первыми - на 36-й минуте Чирьяк реализовал пенальти. Впрочем, "Динамо" очень быстро отыгралось - Буяльский забил с паса Мыколенко, а перед перерывом Цыганков вывел киевлян вперед. Во втором тайме дублем отметился Денис Гармаш, который еще на 41-й минуте заменил Владислава Супругу. "Динамо" сохранило преимущество над "Шахтером" по итогам тура в три очка. А Мирча Луческу после игры заявил, что ранняя замена Супряги - это мотивация для него подумать над своей игрой.

До субботы "Днепр-1" трижды подряд проиграл "Колосу" и однажды сыграл вничью. Наконец серию удалось прервать. Результат был сделан в первом тайме. Игнатенко вколотил слета, а Артем Довбик реализовал штрафной. Во втором тайме "Днепр-1" мог оформить разгром, но ограничился двумя забитыми мячами. Команда Йовичевича вышла на третье место, пока свой матч не сыграет "Ворскла", которая в воскресенье приедет в гости к "Александрии".

Виктор в игре с "Салернитаной" впервые за месяц вышел на поле и наконец продемонстрировал, почему он оказался в Серии А. Его команда пропустила в первом тайме, но после перерыва Коваленко ассистировал партнеру, а затем сам забил классным ударом с дальней дистанции. "Специя" прервала серию из трех поражений подряд и покинула зону вылета.

"Интер" играл на выезде с "Лацио" - бывшей командой своего нынешнего тренера Симоне Индзаги. Нерадзури открыли счет, однако в ответ пропустили трижды от Иммобиле, Андерсона и Милинковича-Санчеса. Для действующего чемпиона это первое поражение в нынешнем сезоне. А вот "Милан" провалил первый тайм против "Вероны" - проигрывал 0:2, но после перерыва пришел в себя - Жиру и Кесси сравняли, а затем красно-черные заставили ошибиться Гюнтера, который срезал мяч в собственные ворота. 3:2 - "Милан" опередил "Наполи", который в воскресенье играет с "Торино".

Большего того, игра с "Лестером" стала настоящим провалом. Красные дьяволы пропустили четыре гола, поэтому результативные удары Гринвуда и Рашфорд стали слабым утешением. "Челси" сохранил лидерство, минимально одолев "Брентфорд". При этом аристократов неоднократно спасал их кипер Мэнди. "Ливерпуль" в свою очередь отгрузил пять голов "Уотфорду", хет-трик оформил Фирмино, а Мане забил 100-й гол в АПЛ. "Манчестер Сити" спокойно переиграл "Бернли" 2:0. Горожане на бал отстают от красных, которые на бал отстают от "Челси".

Дортмундцы обыграли "Майнц" со счетом 3:1. Эрлинг Холанд вернулся после травмы и отметился дублем. "Боруссия" опередила "Баварию" и "Байер", которые в воскресенье играют очный матч, на два очка. Интересно, что мюнхенцев и леверкузенцев догнал "Фрайбург", который сыграл вничью с "Лейпцигом" - красные быки лишь восьмые.