Скромный Шахтер, ничья Шевченко, характер Реала. Главные новости за 28 ноября

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 28 ноября

Конечно, горняки владели преимуществом и создавали моменты. Но в целом команда Де Дзерби выглядела то усталой, то безыдейной. В конце концов гола Тете, забитого в первом тайме, хватило для победы. "Шахтер" снова догнал "Динамо", но уступает по разнице забитых и пропущенных. Теперь у киевлян на два гола больше.

Львовяне на своем поле одолели "Металлист 1925". Перед перерывом отличился Борячук, а в середине второго тайма забил Климчук. "Рух" снова выше "Львова" по дополнительным показателям, команда Кучука – 11-я. "Колос" в свою очередь встречался с "Вересом". В этом матче все решил один гол – его провел Олег Ильин во втором тайме. Одержав вторую победу подряд Ярослав Вишняк избавился от приставки исполняющий обязанности, теперь он полноценный тренер коваливской команды.

В АПЛ в воскресенье было два больших матча. Сначала "Манчестер Сити" играл с "Вест Хэмом", который в этом сезоне держится в зоне Лиги Чемпионов. Гюндоган забил на 33-й, а Фернандиньо закрепил преимущество на 90-й. И только на 90+4 Лансини сократил отставание - 2:1. Поэтому горожане снова вторые. Теперь они отстают от "Челси" всего на один балл, ведь аристократы не смогли обыграть МЮ. Роналду вышел на замену в середине второго тайма вместо Санчо, открывшего счет на 50-й минуте. "Челси" сумел сравнять благодаря пенальти от Жоржиньо. Но ничья опустила МЮ на восьмое место.

"Дженоа" играл на выезде с "Удинезе" и в откровенно скучном матче отстоял сухую ничью, которая оставила команду Шевченко в зоне вылета. "Милан" тем временем проиграл "Сассуоло" 1:3. Это позволило "Наполи" оторваться на три очка – неаполитанцы сокрушили "Лацио" 4:0. Недалеко от лидирующей четверки держится "Рома" – команда Моуриньо обыграла "Торино" 1:0.

Центральный матч 15-го тура в Испании играли "Реал" и "Севилья". В случае победы андалусцев именно они возглавили бы турнирную таблицу. И "Севилья" действительно хорошо играла, даже забила быстрый гол (Мир). Но еще в первом тайме Бензема сравнял, а когда казалось, что будет ничья, игру взял на себя Винисиус Жуниор и забил отличный гол ударом в девятую. 2:1 и "Реал" опережает ближайшего преследователя уже на четыре очка. Им стал "Атлетико", разгромивший "Кадиз" 1:4, а вот "Реал Соседад" уступил "Эспаньолу" 0:1 и упал на третье место.

У "Пари Сен-Жермен" в воскресенье был непростой матч с "Сент-Этьеном". Парижане пропустили первыми, но на 45-й соперник остался в меньшинстве, а уже на 45+1 Маркиньос сравнял после подачи от Месси. Во втором тайме Лионель снова ассистировал Ди Марии и тому же Маркиньосу. Ложкой дегтя для ПСЖ стала травма Неймара – он подвернул ногу и теперь, по всей видимости, выпадет на месяц-два, в зависимости от того, что покажет обследование. Парижане лидируют на расстоянии 12 очков.