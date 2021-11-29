Скромный Шахтер, ничья Шевченко, характер Реала. Главные новости за 28 ноября
А также новый тренер Колоса, ничья МЮ с лидером и хет-трик ассистистов от Месси
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 28 ноября
Шахтер скромно победил Ингулец
Конечно, горняки владели преимуществом и создавали моменты. Но в целом команда Де Дзерби выглядела то усталой, то безыдейной. В конце концов гола Тете, забитого в первом тайме, хватило для победы. "Шахтер" снова догнал "Динамо", но уступает по разнице забитых и пропущенных. Теперь у киевлян на два гола больше.
Рух и Колос побеждают
Львовяне на своем поле одолели "Металлист 1925". Перед перерывом отличился Борячук, а в середине второго тайма забил Климчук. "Рух" снова выше "Львова" по дополнительным показателям, команда Кучука – 11-я. "Колос" в свою очередь встречался с "Вересом". В этом матче все решил один гол – его провел Олег Ильин во втором тайме. Одержав вторую победу подряд Ярослав Вишняк избавился от приставки исполняющий обязанности, теперь он полноценный тренер коваливской команды.
МЮ ставит подножку Челси, Вест Хэм отстает
В АПЛ в воскресенье было два больших матча. Сначала "Манчестер Сити" играл с "Вест Хэмом", который в этом сезоне держится в зоне Лиги Чемпионов. Гюндоган забил на 33-й, а Фернандиньо закрепил преимущество на 90-й. И только на 90+4 Лансини сократил отставание - 2:1. Поэтому горожане снова вторые. Теперь они отстают от "Челси" всего на один балл, ведь аристократы не смогли обыграть МЮ. Роналду вышел на замену в середине второго тайма вместо Санчо, открывшего счет на 50-й минуте. "Челси" сумел сравнять благодаря пенальти от Жоржиньо. Но ничья опустила МЮ на восьмое место.
Шевченко получил первый балл, в Милане кризис?
"Дженоа" играл на выезде с "Удинезе" и в откровенно скучном матче отстоял сухую ничью, которая оставила команду Шевченко в зоне вылета. "Милан" тем временем проиграл "Сассуоло" 1:3. Это позволило "Наполи" оторваться на три очка – неаполитанцы сокрушили "Лацио" 4:0. Недалеко от лидирующей четверки держится "Рома" – команда Моуриньо обыграла "Торино" 1:0.
Реал ушел в отрыв
Центральный матч 15-го тура в Испании играли "Реал" и "Севилья". В случае победы андалусцев именно они возглавили бы турнирную таблицу. И "Севилья" действительно хорошо играла, даже забила быстрый гол (Мир). Но еще в первом тайме Бензема сравнял, а когда казалось, что будет ничья, игру взял на себя Винисиус Жуниор и забил отличный гол ударом в девятую. 2:1 и "Реал" опережает ближайшего преследователя уже на четыре очка. Им стал "Атлетико", разгромивший "Кадиз" 1:4, а вот "Реал Соседад" уступил "Эспаньолу" 0:1 и упал на третье место.
Месси выдал хет-трик из ассистов, ПСЖ потерял Неймара
У "Пари Сен-Жермен" в воскресенье был непростой матч с "Сент-Этьеном". Парижане пропустили первыми, но на 45-й соперник остался в меньшинстве, а уже на 45+1 Маркиньос сравнял после подачи от Месси. Во втором тайме Лионель снова ассистировал Ди Марии и тому же Маркиньосу. Ложкой дегтя для ПСЖ стала травма Неймара – он подвернул ногу и теперь, по всей видимости, выпадет на месяц-два, в зависимости от того, что покажет обследование. Парижане лидируют на расстоянии 12 очков.
Популярное сейчас
- Александрия - Заря. Анонс и прогноз матча УПЛ на 29 ноября 2021
- Днепр-1 единолично третий, Динамо и Шахтёр не отпускают друг друга. Таблица УПЛ 2021/22
- Серия А. Автобус Моуриньо завелся и поехал
- Гладкий: Ахметов – честный и справедливый. Однажды угрожал нас отправить на Аляску с пингвинами играть
- Король Нидерландов лично отвез Фейенорд в Прагу на матч Лиги конференций
- "Закатали рукава": Уотфорд смешно подколол Роналду в твиттере
Новости по теме
- 06:47 Украинские Трудная победа Динамо, погром от Днепра-1, успех Аталанты. Главные новости за 27 ноября
- 06:30 Украинские Жребий для Украины, очередное поражение Мариуполя. Главные новости за 26 ноября
- 06:35 Украинские Вылет Зари из Лиги конференций, первый в сезоне гол Ярмоленко. Главные новости за 25 ноября