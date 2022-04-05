Степаненко вместе с Динамо, разгром Арсенала, осечка Милана. Главные новости за 4 апреля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за понедельник, 4 апреля

"Мариуполь" пристроил двоих – защитник Алексей Быков уехал в далекую Исландию, где будет играть за "Акурейри", а Никита Петерман пополнил ряды польского "Заглембе". Зимний новичок "Ворсклы" Венсан Тилль арендован шведским "Эребру", который по итогам прошлого чемпионата вылетел во второй дивизион. Хавбек Давид Пуцлин из той же "Ворсклы" присоединился к нидерландскому клубу "Ден Хаг".

Как известно, киевляне переехали в Румынию, где готовятся к серии товарищеских матчей с европейскими клубами. К команде присоединились Артем Беседин и Сергей Сидорчук, покинувшие границы Украины до начала войны. Также вместе с киевлянами тренируется Тарас Степаненко. "Шахтер", как известно, в ближайшее время также соберется за границей – в Стамбуле, пока капитан команды поддерживает форму с бело-синими.

В Англии доигрывали 31 тур – "Кристалл Пелас" принимал "Арсенал". Понятно, что канониры были фаворитом, однако хозяева не только не проиграли, а вообще разгромили соперника. Голы Матеты, Айю и Захи позволили "Кристалл Пелас" отпраздновать красивую победу 3:0. Как следствие, "Арсенал" позволил "Тоттенхэму" подняться на четвертое место – шпоры опережают канониров по дополнительным показателям.

Россонери нужно было победить "Болонью", чтобы сохранить комфортное преимущество над "Наполи" и "Интером". Но тотальное преимущество (33 удара за матч) не позволили забить хотя бы гол – все закончилось сухой ничьей. Как следствие, "Милан" опережает "Наполи" всего на один балл, "Интер" отстает на четыре. Первое поражение с момента увольнения Шевченко потерпела "Дженоа" - грифоны уступили "Вероне", пропустив единственный гол на 5-й минуте от сына Диего Симеоне Джованни. Дженоа на три очка отстает от спасительного 17-го места.

Луи Ван Гал объявил, что борется с раком простаты. Долгое время Луи держал болезнь в секрете от своих футболистов. К сожалению, форма рака у Ван Гала достаточно агрессивна. Пока что специалист не планирует завершать работу с национальной командой. Как известно, он вывел оранье на Чемпионат мира, на групповом этапе они сыграют с Катаром, Эквадором и Сенегалом.

Как известно, у Килиана через полтора года истечет контракт. ПСЖ пытается продлить его, предлагая форварду чуть ли не все, что может получить профессиональный футболист. К примеру, парижский клуб готов отдать Мбаппе капитанскую повязку. Трудно сказать, согласится ли на это предложение форвард. Соблазны у него будут другие. Основной претендент – мадридский "Реал", но подтягиваются клубы из Англии. В частности, стало известно, что в сторону Килиана посматривают "Манчестер Сити" и "Ливерпуль".