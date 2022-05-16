Украинский защитник под лучами солнца на Азовстали. Одно из главных фото войны, сделанное сегодня

Украинские защитники продолжают героически сражаться с российскими оккупантами на мариупольском заводе "Азовсталь". Некоторые из бойцов в свободную минуту находят возможность поиграть в шахматы или почитать книги , а кто-то увлекается фотографией.

Пользователь твиттера Дмитрий Козацкий под ником @Kozatsky_D старается регулярно выкладывать в сеть фото из завода. Сегодняшее его фотография с украинским воином на заводе, на которого падают лучи солнца, уже собрала более 25 тысяч лайков и более семи тысяч ретвитов. Тут слова не нужны.

К слову, Козацкий - это тот самый украинский защитник, который после победы "Kalush Orchestra" на Евровидении сам исполнял песню "Стефанія" в стенах "Азовстали" и признаётся, что сам когда-то отрывался под эту группу на фестивале в Мариуполе.

Привітав KALUSH ORCHESTRA з перемогою на Євробаченні з самого серця Маріуполя pic.twitter.com/Wj8f4qDNaU — Орест (@Kozatsky_D) May 15, 2022

Предыдущий фоторепортаж он выкладывал 10 мая, назвав его одним из самых болезненных для него.

Мій найболючіший фоторепортаж з Азовсталі pic.twitter.com/FIUKMpg4QR — Орест (@Kozatsky_D) May 10, 2022