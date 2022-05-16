Украинский защитник под лучами солнца на Азовстали. Одно из главных фото войны, сделанное сегодня
Великое фото из самого сердца украинского города
Фото: twitter.com/Kozatsky_D
Украинские защитники продолжают героически сражаться с российскими оккупантами на мариупольском заводе "Азовсталь". Некоторые из бойцов в свободную минуту находят возможность
Пользователь твиттера Дмитрий Козацкий под ником @Kozatsky_D старается регулярно выкладывать в сеть фото из завода. Сегодняшее его фотография с украинским воином на заводе, на которого падают лучи солнца, уже собрала более 25 тысяч лайков и более семи тысяч ретвитов. Тут слова не нужны.
16.05.22 Азовсталь pic.twitter.com/WOPPkJa7Or— Орест (@Kozatsky_D) May 16, 2022
К слову, Козацкий - это тот самый украинский защитник, который
Привітав KALUSH ORCHESTRA з перемогою на Євробаченні з самого серця Маріуполя pic.twitter.com/Wj8f4qDNaU— Орест (@Kozatsky_D) May 15, 2022
Предыдущий фоторепортаж он выкладывал 10 мая, назвав его одним из самых болезненных для него.
Мій найболючіший фоторепортаж з Азовсталі pic.twitter.com/FIUKMpg4QR— Орест (@Kozatsky_D) May 10, 2022
May 10, 2022
Напомним, что сегодня командир полка "Азов" Андрей Прокопенко
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