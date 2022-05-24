Состав Шотландии, новый тренер Боруссии, ответ Лунина на слухи. Главные новости за 23 мая

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за понедельник, 23 мая

Главный тренер Стивен Кларк объявил список игроков, вызываемых на матч против сборной Украины в плей-офф отбора в ЧМ. Есть одна потеря – защитник Киран Тирни из "Арсенала", длительно залечивавший травму. Впрочем, и без него состав выглядит весьма интересно. Конечно, выделяются представители английских грандов – Робертсон из "Ливерпуля", Гилмор из "Челси", Мактомини из МЮ. Но и другие исполнители представляют очень крепкие клубы, например, "Брюгге", "Эвертона", "Астон Виллу", "Саутгемптон", "Сандерленд", "Лидс", ну и, конечно, "Селтик" и "Рейнджерс".

В последнее время в СМИ снова зачастили сообщения о том, что украинский голкипер будет искать новую команду из-за нехватки игровой практики. Среди претендентов называются даже гранды типа "Ювентуса", "Боруссии" или "Тоттенхэма". Но сам Андрей отметил, что не обращался к руководству клуба с просьбой о трансфере. В общем, ему очень удобно в Мадриде и сейчас речь о переходе не идет. Впрочем, он указал, что все может измениться, если какой-нибудь клуб действительно пришлет предложение "Реалу".

Как известно, луганчане завершили чемпионат на четвертом месте и сыграют в квалификации Лиги Конференций. Возникает вопрос, где команда будет играть с учетом войны в Украине. Пока клуб склоняется к варианту с Польшей. В частности, рассматриваются стадионы во Вроцлаве и Познани.

По итогам сезона в Дортмунде решили попрощаться с Марко Розе, который так и не смог навязать борьбу "Баварии" и не поразил в еврокубках. В новом сезоне командой буду управлять Эдин Терзич. Он тренировал "Боруссию" полгода после увольнения Люсьена Фавра, дошел тогда до четвертьфинала Лиги Чемпионов и выиграл Кубок Германии. Но шанс развить успех не получил. Теперь у него будет полноценный сезон.

Вот теперь сезон в Бундеслиге завершился окончательно. В плей-офф за место в элите встречались "Гамбург" и "Герта". В первом поединке минимальную победу одержал представитель второй Бундеслиги. А вот в Берлине "Герта" забила дважды и при этом не пропустила. Заметим, что посреди сезона берлинцев возглавил Феликс Магат, В итоге он справился с задачей – сохранил команду в высшем дивизионе. Напомним, что со второй Бундеслиги поднялись "Вердер" и "Шальке".

В Париже рассматривают вариант с приглашением на должность главного тренера наставника "Спортинга" Рубена Аморима. Португальцу всего 37 лет, в прошлом сезоне он впервые за долгое время сделал "Спортинг" чемпионом, а в нынешнем финишировал вторым, дойдя до 1/8 финала Лиги Чемпионов. Следует напомнить, что в перспективы Поччетино в Париже уже мало кто верит, а Зинедин Зидан пока отказывается от предложения.

Давно известно, что каталонцы хотят подписать польского форварда, который не продлил контракт с "Баварией". Впрочем, свободным агентом Роберт станет только через год, поэтому "Барсе", если она хочет получить бомбардира сейчас, нужно-таки заплатить. По информации СМИ, блаугранас предлагают 32 млн. евро и 5 млн. евро бонуса. Реакция "Баварии" на это предложение пока неизвестна. Ранее в клубе заявляли, что не настроены продавать форварда.