Интерес к Забарному из АПЛ, торги по Додо, потери ПФЛ. Главные новости за 19 июня

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за воскресенье, 19 июня

Английские СМИ сообщают, что "Тоттенхэму" не удалось достичь первоочередных целей усиления защиты – варианты с Бастони, Шкринияром и Гвардиолом отпали. Поэтому лондонский клуб рассматривает возможность приобретения защитника "Динамо" и сборной Украины Ильи Забарного. Ранее сообщалось, что киевский клуб готов продать Илью за ​​30 млн. евро.

По информации итальянских СМИ, "Фиорентина" решила нажать на "Шахтер" в вопросе трансфера флангового защитника Додо. Сообщается, что флорентийский клуб дал горнякам двое суток на окончательное решение – "Фиорентина" предлагает за игрока 10 млн евро, но "Шахтер" просит 15. Если дончане не согласятся, флорентийцы переключатся на другие цели. Тем временем хавбек Маркос Антонио в понедельник должен прибыть в Рим, чтобы пройти медосмотр в "Лацио". Его трансфер оценивают в 8 млн. евро, еще 2 млн. римляне предлагают в качестве бонусов.

Президент ПФЛ Александр Каденко рассказал, что участие в новом сезоне Первой и Второй лиги готовы принимать 32 клуба. Это на 15 меньше, чем было в прошлом году. Конечно, это все из-за войны. В то же время он сообщил, что в настоящее время продолжается работа совместно с органами государственной власти по поводу возможности проведения нового сезона.

Перед началом войны одесситы провели довольно интересную трансферную кампанию, но после полномасштабного вторжения все легионеры разъехались. Также, по словам тренера, "Черноморец" покинули и некоторые украинские футболисты, в частности, в новом чемпионате за моряков не будет играть Николай Морозюк. Пока в "Черноморце" просматривают футболистов из Первой и Второй лиги, чтобы хотя бы набрать команду количественно.

Как известно, в высший дивизион Испании напрямую поднялись "Альмерия" и "Вальядолид". Третью путевку разыгрывали в плей-офф. В финал вышли "Жирона" и "Тенерифе". В итоге "Жирона", у которой общие с "Манчестер Сити" владельцы, победила со счетом 3:1. Таким образом, клуб вернулся в элиту после вылета в 2019-м. Напомним, что вылетели по итогам чемпионата "Гранада", "Леванте" и "Алавес".

О трансферах

"Боруссия" из Дортмунда предлагает "Аяксу" 33 млн евро за форварда Себастьена Аллера. "МанСити" готов продать Стерлинга в "Челси" за 60 млн фунтов. Генрих Мхитарян близок к переходу в "Интер". "Вест Хэм" договорился с "Ренном" о трансфере защитника Наефа Агерда за 30 млн фунтов. "Ливерпуль" за 4 млн фунтов купил защитника "Абердина" и молодежной сборной Шотландии Келвина Рэмзи. МЮ нацелился на защитника "Хоффенхайма" Давида Раума, трансфер оценивают в 34 млн фунтов.