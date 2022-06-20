Интерес к Забарному из АПЛ, торги по Додо, потери ПФЛ. Главные новости за 19 июня
А также тяжелая ситуация в Черноморце и третий новичок Примеры
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UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за воскресенье, 19 июня
Тоттенгэм сохраняет интерес к Забарному
Английские СМИ сообщают, что "Тоттенхэму" не удалось достичь первоочередных целей усиления защиты – варианты с Бастони, Шкринияром и Гвардиолом отпали. Поэтому лондонский клуб рассматривает возможность приобретения защитника "Динамо" и сборной Украины Ильи Забарного. Ранее сообщалось, что киевский клуб готов продать Илью за 30 млн. евро.
Фиорентина торгует Додо, Маркос Антонио на пути в Рим
По информации итальянских СМИ, "Фиорентина" решила нажать на "Шахтер" в вопросе трансфера флангового защитника Додо. Сообщается, что флорентийский клуб дал горнякам двое суток на окончательное решение – "Фиорентина" предлагает за игрока 10 млн евро, но "Шахтер" просит 15. Если дончане не согласятся, флорентийцы переключатся на другие цели. Тем временем хавбек Маркос Антонио в понедельник должен прибыть в Рим, чтобы пройти медосмотр в "Лацио". Его трансфер оценивают в 8 млн. евро, еще 2 млн. римляне предлагают в качестве бонусов.
Первая и Вторая лиги потеряют не менее 15 клубов
Президент ПФЛ Александр Каденко рассказал, что участие в новом сезоне Первой и Второй лиги готовы принимать 32 клуба. Это на 15 меньше, чем было в прошлом году. Конечно, это все из-за войны. В то же время он сообщил, что в настоящее время продолжается работа совместно с органами государственной власти по поводу возможности проведения нового сезона.
Григорчук рассказал о тяжелой кадровой ситуации в Черноморце
Перед началом войны одесситы провели довольно интересную трансферную кампанию, но после полномасштабного вторжения все легионеры разъехались. Также, по словам тренера, "Черноморец" покинули и некоторые украинские футболисты, в частности, в новом чемпионате за моряков не будет играть Николай Морозюк. Пока в "Черноморце" просматривают футболистов из Первой и Второй лиги, чтобы хотя бы набрать команду количественно.
Определился последний участник Примеры в следующем сезоне
Как известно, в высший дивизион Испании напрямую поднялись "Альмерия" и "Вальядолид". Третью путевку разыгрывали в плей-офф. В финал вышли "Жирона" и "Тенерифе". В итоге "Жирона", у которой общие с "Манчестер Сити" владельцы, победила со счетом 3:1. Таким образом, клуб вернулся в элиту после вылета в 2019-м. Напомним, что вылетели по итогам чемпионата "Гранада", "Леванте" и "Алавес".
О трансферах
"Боруссия" из Дортмунда предлагает "Аяксу" 33 млн евро за форварда Себастьена Аллера. "МанСити" готов продать Стерлинга в "Челси" за 60 млн фунтов. Генрих Мхитарян близок к переходу в "Интер". "Вест Хэм" договорился с "Ренном" о трансфере защитника Наефа Агерда за 30 млн фунтов. "Ливерпуль" за 4 млн фунтов купил защитника "Абердина" и молодежной сборной Шотландии Келвина Рэмзи. МЮ нацелился на защитника "Хоффенхайма" Давида Раума, трансфер оценивают в 34 млн фунтов.
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