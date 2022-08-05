Победа Зари в Лиге конференций, новый клуб Исмаили. Главные новости за 4 августа

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 4 августа

“Заря” под руководством нового тренера Патрика ван Леувена выиграла в своем первом матче нового сезона, обыграв в третьем квалификационном раунде Лиги конференций клуб “Университатя Крайова”. Единственный гол в ворота румынской команды забил 20-летний форвард “Зари” Денис Нагнойний, замкнув подачу с углового Чурко. Ответная игра состоится через неделю.

Вчера УПЛ провела совещание клубов по телетрансляциям лиги. Окончательное решение перенесено на неделю, но большинство клубов проголосовали за единый телепул, сообщает Роман Бебех. Воздержались "Динамо" Киев, "Днепр 1", "Заря" и "Рух". Если лига согласует единый телепул, то матчи Премьер-лиги будут транслироваться на платформе Setanta Sports. Также часть игр будет показана в свободном доступе на ТВ.

Леверкузенский “Байер” не отказался от идеи трансфера атакующего полузащитника “Шахтера” Михаила Мудрика. Как информирует kicker, на этой неделе клуб Бундеслиги постарается окончательно закрыть 20-миллионный трансфер. На украинца продолжают претендовать “Ницца” и “Брентфорд”.

Бывший защитник донецкого "Шахтера" Исмаили на правах свободного агента присоединился к "Лиллю". 32-летний фулбек подписал контракт с французским клубом на один сезон с опцией продления еще на год. Исмаили выступал за “Шахтер” с февраля 2013 года и провел за “горняков” 228 матчей во всех турнирах.

Новые трансферы Челси, ПСЖ и Ромы

В четверг вечером “Челси” закрыл сделку по универсальному защитнику “Брайтона” Марку Кукурелье. Общая сумма трансфера может превзойти 70 млн евро. Также “синие” подписали 18-летнего таланта “Астон Виллы” Карни Чуквуэмеку и продлили контракт с капитаном команды Сесаром Аспиликуэтой, которого пыталась переманить “Барселона”. “Севилья” на сезон арендовала у “Манчестер Юнайтед” фулбека Алекса Теллеса, “Пари Сен-Жермен” отдал 15 млн евро за центрхава “Лилля” Ренату Саншеша, столько же “Аталанта” заплатила “РБ Лейпцига” за вингера Адемолу Лукмана, воспитанник “Барселоны” Рики Пуч присоединился к "Лос-Анджелес Гэлакси", а центральный полузащитник ПСЖ Джорджиньо Вейналдум прибыл в Рим для подписания контракт с “Ромой”.