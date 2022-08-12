Вылет Зари, соперник Днепра-1, интерес к Малиновскому в АПЛ. Главные новости за 11 августа

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 11 августа

Украина теряет еще одного представителя в Лиге конференций. Вслед за “Ворсклой” из третьего по престижности европейского турнира вылетела и “Заря”. Луганская команда проиграла в ответном матче третьего квалификационного раунда румынскому клубу “Университатя Крайова”. На пятой минуте гол в ворота Мацапуры забил Раул Силва, после перерыва по мячу добавили Баярам и Банку. 3:0 и 3:1 и по сумме двух матчей в пользу “Университати”.

“СК Днепр-1” в плей-офф Лиги Европы сыграет с кипрским “АЕКом”. Команда из Ларнаки вышла победителем из двухматчевого противостояния с сербским “Партизаном” в третьем квалификационном раунде ЛЕ (2:2, 2:1). Матчи “Днепра-1” с “АЕКом” состоятся 18 и 25 августа в Кошице и Ларнаке.

Клуб английской Премьер-лиги "Ноттингем Форест" предложил "Аталанте" 15 миллионов евро за хавбека Руслана Малиновского и ожидает ответа, сообщает TuttoMercatoWeb. Помимо Малиновского, “Форест” хочет подписать у “Аталанты” и фулбека Ремо Фройлера. В летнее межсезонье новичок АПЛ подписал 12 футболистов на сумму 85 млн фунтов.

“СК Днепр-1” планирует выручить за трансфер форварда Артема Довбика 12 миллионов евро. Как информирует журналист Игорь Бурбас, среди претендентов на Довбика есть такие клубы как “Бернли”, "Болонья", "Торино" и "Салернитана". Итальянские клубы готовы заплатить за Довбика не больше шести миллионов евро. Также у агентов игрока состоялась встреча с представителями клуба из Бундеслиги.

“Манчестер Сити” заплатит бельгийскому “Андерлехту” 13 млн евро за переход левого защитника Серхио Гомеса, информируют английские журналисты. ПСЖ неожиданно взялся за трансфер вингера “Манчестер Юнайтед” Маркуса Рэшфорда, а “Ноттингем Форест” готов выложить восьмизначную сумму (20 млн фунтов) за форварда “Уотфорда” Эммануэля Денниса, в свое время игравшего в “Заре”.