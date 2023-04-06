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Блохин отреагировал на переизбрание Павелко в исполком УЕФА

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Он считает, что это престиж украинского футбола

Блохин отреагировал на переизбрание Павелко в исполком УЕФА

Новина українською

Экс-наставник киевского "Динамо" и сборной Украины Олег Блохин прокомментировал переизбрание Андрея Павелко в исполнительный комитет УЕФА.

"Я приветствую, что Павелко выбрали, на 4 года еще. Тяжелые были выборы. Но это престиж украинского футбола, я считаю.

Мы входим в УЕФА, сможем решать вопросы. Тем более, что мы дали заявку на проведение чемпионата мира в 2030 году", - сказал Блохин в комментарии "Ділова столиця".

Ранее стало известно, что Павелко набрал меньше всего голосов среди всех избранных кандидатов.

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В статье: Олег Блохин Андрей Павелко Исполком УЕФА
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Источник:
Ділова столиця

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