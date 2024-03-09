Шахтер на первой строчке, состояние Яремчука и заявка Реброва на Боснию. Главные новости за 8 марта

В 20-м туре УПЛ "Шахтер" принимал "Колос". Игра получилась интересной: 5 голов, дубль Кевина и Траоре (один – в свои ворота), два гола "Колоса" и итоговый счет 3:2. Кевин отметился первыми голами в составе "Шахтера". Донецкий коллектив выходит на чистое первое место в турнирной таблице, при этом имея два матча в запасе. Ну а лучшая защита первенства пропускает 4 мяча за первые два тура весенней части УПЛ.

Главный тренер "Валенсии" Рубен Бараха рассказал о том, что украинский форвард команды Роман Яремчук восстановился после травмы и готов сыграть в матче следующего тура с "Хетафе", который состоится в субботу, 7 марта. Также он отметил прогресс украинского нападающего.

В матче 20-го тура УПЛ "Металлист 1925" принимал ЛНЗ. Идей командам на поле не хватало, но по голу с пенальти удалось забить, и это первое очко Виктора Скрипника во главе харьковской команды.

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В рамках 20-го тура УПЛ "Днепр-1" принимал "Рух". Гости забили уже на 6-й минуте, а затем больше оборонялись. Второй тайм трижды прерывался на тревоги, и в этих отрезках хозяева так и не сумели забить хотя бы один гол.

Главный тренер "сине-желтых" обнародовал список футболистов, которые будут готовиться к мартовским матчам национальной команды. В основной реестр вошли 26 исполнителей, еще четверо находится в резервном списке (смотреть по ссылке). Также Ребров поделился, как проходит процесс восстановления Александра Зинченко после травмы, и ответил на вопрос об основном голкипере в сборной.

Напомним, что 21 марта сборная Украины в Зенице в рамках полуфинала плей-офф отбора Евро-2024 сыграет против Боснии и Герцеговины, а 26 марта проведет матч во Вроцлаве с Израилем или Исландией.

На 24-й минуте Илкай Гюндоган не реализовал пенальти. Каталонцы провели непростой поединок, на экваторе второго тайма ход встречи переломил 16-летний воспитанник "блаугранас" Ламин Ямал. "Барса" вышла на второе место с 61 очком. У "Реала" – 66, у "Жироны" – 59.